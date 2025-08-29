L’Ultra-Trail du Rond-Point de Sept-Îles passe le test

Il y aura assurément une deuxième édition de l’Ultra-Trail du Rond-Point à Sept-Îles en 2026. C’est ce qui ressort du bilan de l’organisation de l’événement qui avait lieu le 23 août.

« C’est très positif. Les partenaires sont contents d’avoir pu être mis de l’avant et les participants veulent que ça revienne. Il y a des gens qui veulent déjà s’impliquer pour la deuxième édition », de dire Nathan Brisson.

L’homme derrière l’Ultra-Trail du Rond-Point, en compagnie de la direction de l’organisme, est ravi de voir que la première édition s’est déroulée mieux que prévu.

Une cinquantaine de personnes ont pris part à l’événement du 23 août dernier, notamment une personne pour le 65 km et une pour le 45. Les autres distances étaient le 25, 15, 10, 5 et 2 km.

« C’est une belle ouverture au territoire et pour découvrir les sentiers de trail. Il n’y a pas de chrono ni de compétition », souligne Nathan Brisson.

L’objectif de cet événement participatif est d’apporter un soutien à la soupe populaire du Rond-Point.

Près de la moitié du montant souhaité a déjà été récoltée, soit un peu plus de 2 000 $ sur les 5 000 $ visés. M. Brisson garde la campagne ouverte via l’événement de l’Ultra-Trail jusqu’à sa participation à l’Ultra-Trail Harricana dans Charlevoix les 5, 6 et 7 septembre.