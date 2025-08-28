Une nouvelle identité visuelle pour Développement économique Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:56 AM - 28 août 2025
Temps de lecture :

Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) a fier présenté sa nouvelle identité visuelle, marquée par un logo modernisé. Image courtoisie

Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) a dévoilé un nouveau logo qui vise à incarner la mission et l’identité territoriale de l’organisation.

Le nouveau design, à la fois épuré et symbolique, s’inscrit dans une démarche de transformation globale de DÉSI.

« Ce logo représente bien plus qu’un changement d’image. Il illustre notre engagement à soutenir le développement économique, favoriser l’innovation et servir la communauté avec clarté, cohérence et impact », explique Chantal Pitt, présidente du conseil d’administration de Développement Économique Sept-Îles.

Le nouveau logo  est présenté en lettres majuscules, avec une typographie moderne et structurée qui évoque la rigueur, la stabilité et le dynamisme. Le « D », élément central du logo, est stylisé de manière unique pour en faire un symbole fort et reconnaissable. Les sept carrés intégrés au ” D ” représentent les sept îles qui ont donné leur nom à la ville. Cette référence géographique ancre visuellement le logo dans le territoire qu’il sert.

Cette nouvelle image de marque est la réalisation de Plan Xpert.

Développement économique Sept-Îles est une organisation municipale à but non lucratif qui a été fondé en 1974.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le salaire des députés de l’Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Pont sur le Saguenay : des emplois perdus, mais des centaines créés

Guillaume Tremblay se lance à la préfecture de la MRC de Manicouagan

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le salaire des députés de l’Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Consulter la nouvelle

Pont sur le Saguenay : des emplois perdus, mais des centaines créés

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 27 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord