Une nouvelle identité visuelle pour Développement économique Sept-Îles

Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) a dévoilé un nouveau logo qui vise à incarner la mission et l’identité territoriale de l’organisation.

Le nouveau design, à la fois épuré et symbolique, s’inscrit dans une démarche de transformation globale de DÉSI.

« Ce logo représente bien plus qu’un changement d’image. Il illustre notre engagement à soutenir le développement économique, favoriser l’innovation et servir la communauté avec clarté, cohérence et impact », explique Chantal Pitt, présidente du conseil d’administration de Développement Économique Sept-Îles.

Le nouveau logo est présenté en lettres majuscules, avec une typographie moderne et structurée qui évoque la rigueur, la stabilité et le dynamisme. Le « D », élément central du logo, est stylisé de manière unique pour en faire un symbole fort et reconnaissable. Les sept carrés intégrés au ” D ” représentent les sept îles qui ont donné leur nom à la ville. Cette référence géographique ancre visuellement le logo dans le territoire qu’il sert.

Cette nouvelle image de marque est la réalisation de Plan Xpert.

Développement économique Sept-Îles est une organisation municipale à but non lucratif qui a été fondé en 1974.