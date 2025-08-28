Une aide financière pour les produits d’hygiène durables à la Ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:17 AM - 28 août 2025
Temps de lecture :

La Ville de Sept-Îles a un programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables et de produits d'hygiène durables. Photo iStock

La Ville de Sept-Îles offrira une aide financière aux citoyens afin de promouvoir l’achat de couches lavables et de produits d’hygiène durable.

Ce programme a des objectifs environnementaux.

« Les produits hygiéniques jetables représentent actuellement une quantité importante de déchets dans les sites d’enfouissement et ses produits peuvent prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer », explique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

La municipalité avait déjà un programme qui touchait uniquement les couches lavables, mais a décidé d’ajouter les produits d’hygiène durable à la suite de demandes de citoyennes.

Au niveau des couches lavables, le programme couvre 50% du coût d’achat des produits jusqu’à concurrence de 150 $ pour chaque enfant. 

Pour ce qui est des produits d’hygiène durable, le programme couvre l’achat des compresses d’allaitement lavables, les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques lavables, les sous-vêtements de menstruation lavables et les couches lavables pour adultes. Il est possible de se faire rembourser 50 % du coût d’achat des différents produits jusqu’à concurrence de 150 $ par personne.

Cette initiative est accueillie positivement par l’organisme À la Source qui indique qu’il y a une demande à ce niveau.

 « C’est un bel incitatif pour l’achat de solutions réutilisables. C’est autant bon pour le budget de la clientèle qui achète ce type de produits, que pour l’environnement », affirme la directrice de À la Source, Julie Rousseau.

Le coût des produits réutilisables peut être important lorsqu’on décide de faire la transition parce qu’il faut en acheter plusieurs. Le programme permet donc d’amortir les coûts, croit Mme Rousseau.

Pour la Ville de Sept-Îles, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a évalué que l’utilisation de protections jetables correspond à près de 26 tonnes de déchets par année, excluant le poids du sang.

Produits d’hygiène féminine réutilisables : qu’est-ce qu’on attend dans Sept-Rivières ? 

