Surprise! Des bris de conduite à l’aréna Conrad-Parent

Par Sylvain Turcotte 4:01 PM - 28 août 2025
Ce n’est pas pour tout de suite les activités à l’aréna Conrad-Parent. Des bris dans la conduite pour la saumure sont en cause. Photo courtoisie

Le début des activités à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles ne se fera pas comme prévu la semaine prochaine. Des bris de conduite (saumure) ont été décelés. 

C’est en voulant partir la conduite principale pour la préparation de la glace que les employés de l’aréna Conrad-Parent ont vu que ça s’est mis à couler.

De l’eau s’est aussi retrouvée le long de la bande, faisant en sorte qu’il y avait d’autres bris ailleurs.

Le bris majeur, celui dans la salle de mécanique, est d’environ six pouces. Les morceaux pour la réparation sont attendus. 

Le superviseur des arénas, Éric Smith, a avisé les organisations que les activités à l’aréna Conrad-Parent ne pourraient commencer la semaine prochaine. Il parle d’un report d’environ trois semaines.

Les utilisateurs devront donc se partager les plages horaires de l’aréna Guy Carbonneau. 

Les problèmes sont fréquents dans les dernières années pour l’ouverture de la saison à l’aréna Conrad-Parent.

Le bris majeur à la conduite dans la salle de mécanique pour la préparation de la glace est d’environ six pouces. Photo courtoisie

Un des bris mineurs à la conduite au niveau de la dalle de béton. Photo courtoisie

