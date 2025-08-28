L’homme tombé dans la rivière Saint-Augustin retrouvé sans vie

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:23 PM - 28 août 2025
Le Corps de police de Pakua Shipi. Photo Police de Pakua Shipi

L’homme tombé dans la rivière Saint-Augustin, à Pakua Shipi, le samedi 23 août, a été retrouvé sans vie.

La Sûreté du Québec confirme que le corps de l’homme a été découvert jeudi par un groupe de bénévole.

D’importantes recherches étaient en cours depuis samedi. La police de Pakua Shipi a reçu l’aide de la Sûreté du Québec, des Forces armées canadiennes et de nombreux bénévoles pour retrouver l’individu.

Le dossier a été transmis au Bureau du coroner.

