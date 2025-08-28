Incendie de Nettoyeur Sept-Îles | L’objectif est de rebâtir

Par Sylvain Turcotte 2:47 PM - 28 août 2025
Temps de lecture :

Une image forte, de Yany Bélanger, propriétaire de Nettoyeur Sept-Îles, chaviré par l’incendie qui a ravagé son commerce. Il rebâtira. Photo courtoisie

Soixante-deux ans d’histoire se sont envolés en fumée le 25 août avec l’incendie de Nettoyeur Sept-Îles. Les propriétaires et la direction de ce commerce symbolique (datant de 1963) n’ont qu’une chose en tête, rebâtir. 

La poussière retombe tranquillement depuis l’incendie qui a ravagé le bâtiment dans la soirée du 25 août. Il était 20 h 34 quand la Sécurité incendie de Sept-Îles a reçu l’appel. Les flammes s’étaient déjà propagées au toit, avant l’arrivée des pompiers. Le bâtiment est une perte totale.

Les propriétaires de Nettoyeur Sept-Îles, Yany Bélanger et Marilyn Genna, et la direction du Groupe Belge se relèvent comme ils le peuvent de cet événement. 

« Ça va. Hier, on était encore sous le choc », de dire Bechir Ben Aicha, directeur général du Groupe Belge, rencontré jeudi matin. 

Le Nettoyeur Sept-Îles, c’est le premier projet de M. Ben Aicha avec Yany Bélanger. Bechir Ben Aicha est arrivé à Sept-Îles en 2021. 

M. Bélanger et sa femme ont fait l’acquisition de ce commerce en novembre 2022. 

Si c’était clair à cette époque que le groupe voulait garder ce service de nettoyage, ce l’est tout autant près de trois ans plus tard, malgré l’incendie du 25 août.

Rebâtir

« On ne baisse pas les bras. L’objectif, c’est de rebâtir. C’est une référence à Sept-Îles, c’est symbolique. On ne veut pas perdre de monde », assure M. Ben Aicha.

Même si le commerce a perdu des clients au fil des années, il en a gagné d’autres.

Le directeur général parle d’employés fiers de travailler pour Nettoyeur Sept-Îles. Les appels reçus au lendemain de l’incendie lui faisaient mal au cœur.

Les neuf employés du Nettoyeur Sept-Îles seront intégrés dans les autres commerces du groupe en attendant la suite.

À Sept-Îles, le Groupe Belge détient le Château Arnaud, l’Hôtel Mingan, Gino Pizzeria et une centaine d’appartements dans différents blocs.

Soirée émotive

Lors du feu du lundi 25 août, Bechir Ben Aicha est arrivé sur les lieux peu de temps après les pompiers et policiers.

« C’était très difficile de voir la bâtisse partir en fumée. Tout ce qu’on pouvait faire, c’était de surveiller. C’est très émotionnel ce qu’on a vécu. On était là jusqu’à cinq heures du matin », raconte Bechir Ben Aicha.

Non loin de lui sur les lieux, il y avait Yany Bélanger, assis au sol, accoté contre l’édifice de Sept-Îles Subaru. Une image forte de l’homme, partagée sur les réseaux sociaux.  

M. Ben Aicha décrit l’homme d’affaires comme « un grand monsieur, calme et sage. Yany, il est fier d’être Septilien. Il est discret, mails il est loyal à Sept-Îles. Il est né ici », dit-il.

M. Bélanger a également perdu un immeuble à logements, il y a six ans, pratiquement à pareille date. Le 31 août 2019, l’immeuble à logement du 60, rue du Père-Divet était la proie des flammes. 

M. Ben Aicha demeure attristé, empruntant couramment le boulevard dans ce secteur. « C’est le chemin pour aller chez moi », mentionne-t-il, alors que maintenant tout est à terre.

Voici ce qu’il reste du bâtiment qui arbitrait Nettoyeur Sept-Îles, au lendemain de l’incendie. Photo Sylvain Turcotte

En attendant 

Les propriétaires et la direction du Groupe Belge travaillent pour mettre en place des solutions à court, moyen et long terme.

Pour les clients qui ont perdu des biens (vêtements et autres) dans l’incendie, la direction aura un local temporaire prochainement pour les dossiers d’assurances.

« L’être humain, c’est notre priorité. On ne baisse pas les bras », réitère Bechir Ben Aicha, disant que, pour toujours, cette phrase est son hashtag.

Le Groupe Belge regarde pour continuer d’offrir le plus rapidement possible le service de nettoyage aux entreprises qui faisaient affaire avec Nettoyeur Sept-Îles, notamment IOC et Hydro-Québec.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une nouvelle identité visuelle pour Développement économique Sept-Îles

Le salaire des députés de l’Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Pont sur le Saguenay : des emplois perdus, mais des centaines créés

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une nouvelle identité visuelle pour Développement économique Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Le salaire des députés de l’Assemblée nationale a bondi de 10 000 $ en 2025

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 27 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord