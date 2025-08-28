Guillaume Tremblay se lance à la préfecture de la MRC de Manicouagan

Guillaume Tremblay convoite le poste de préfet de la MRC de Manicouagan. Après son départ à la présidence du Conseil central Côte-Nord-CSN, il avait bien l’intention de rester actif pour continuer à défendre les enjeux de la région.

« J’ai des gens qui m’ont contacté. J’ai dit que je voulais rester impliqué et actif. Tranquillement, il y a eu des discussions, des contacts qui se sont faits », mentionne celui qui a pris la période estivale pour réfléchir.

Son objectif s’il devient préfet, c’est de traiter le développement de la région sous un angle politique. « Ça fait partie du rôle de préfet », indique Guillaume Tremblay.

« J’avais un rôle similaire à la CSN, un rôle politique tout en m’occupant du développement régional. Même en tant que représentant syndical, j’avais à défendre ces enjeux-là », ajoute-t-il.

Apprentissage

Son implication dans de nombreux comités locaux et régionaux lui a apporté une expérience pour faire avancer les grands dossiers économiques, sociaux et environnementaux.

M. Tremblay connait bien les personnes du milieu de la politique municipale. Celui qui a aussi fait partie de la Conférence régionale des élus comprend l’ampleur des responsabilités d’un préfet.

« Ça m’a fait comprendre l’appareil municipal […], mais je sais qu’il y a beaucoup de choses à apprendre », mentionne-t-il.

Ce dernier a même eu plusieurs discussions avec l’actuel préfet Marcel Furlong pour s’informer sur le poste. « Dans ma réflexion, je voulais savoir ce que ça représentait. »

Guillaume Tremblay en profite pour saluer le bon travail de M. Furlong, qui occupe ce poste depuis huit ans.

Pont sur le Saguenay

Le pont sur le Saguenay est un engagement de longue date de M. Tremblay. Il est actif depuis plusieurs années dans la Coalition Union 138.

Ce n’est plus un secret pour personne, Guillaume Tremblay milite pour la construction d’un pont à Tadoussac.

« Ce sera aux partenaires de la Coalition de se prononcer, mais la MRC et les municipalités en font partie. Une des raisons pour lesquelles le poste de préfet m’intéresse, c’est de poursuivre mes engagements », déclare-t-il.

« Je veux poursuivre ça, on arrive un peu à la rivière, sans faire de mauvais jeu de mots. On est prêt à traverser le pont avec le document qu’on a maintenant en main », ajoute-t-il.

Enjeu démographique

Lors de son annonce de départ, Marcel Furlong mentionnait qu’un des plus grands défis du prochain préfet serait l’enjeu démographique.

Un enjeu que Guillaume Tremblay maitrise très bien. « Dans le poste que j’occupais avant, comme représentants des travailleurs, j’ai souvent dit que l’enjeu démographique était le plus important chez nous », déclare M. Tremblay.

Pour lui, c’est l’occupation du territoire qui est en jeu. S’il est élu, il compte faire comprendre la réalité de la Manicouagan afin d’améliorer les services publics, les projets de développement économique, et cela, toujours dans une optique d’attirer les travailleurs ici.

« Les huit municipalités de la Manicouagan pourront compter sur mon dévouement, mon engagement et ma disponibilité pour les soutenir dans leurs objectifs de développement. La qualité de vie que nous partageons ici est unique et je souhaite continuer à y contribuer », conclut-il.