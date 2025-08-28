Apprendre grâce à la musique

La musique aide les jeunes dans leur parcours scolaire, notamment en mathématiques et en français, selon Andréanne Besnier, professeure de l’éveil musical à l’École de Musique de Sept-Îles.

Cette dernière enseigne lors de cours d’éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans qui utilisent des jeux et des activités pour initier les enfants aux sons, aux rythmes et aux instruments. L’approche pédagogique est basée sur le jeu et l’expérimentation en adaptant les chansons et les activités à l’âge des enfants.

« La pratique de la musique aide à la mémoire et on sait que beaucoup de jeunes ont malheureusement des problèmes de concentration, la musique, ça les aide vraiment à se concentrer en classe », explique Mme Besnier.

Les cours seront donnés le samedi de 8 h 30 à 9 h 15, et le même jour, de 9 h 30 à 10 h 15, dès le 20 septembre.

Les enfants sont encouragés à explorer différents registres vocaux et à prendre des décisions concernant leur interprétation.

« Je leur demande de reconnaître des sons ou des chansons connues, je leur explique également certains styles musicaux comme le baroque, le jazz ou le blues. Ça leur permet d’ouvrir leurs horizons et de découvrir », indique la professeure de musique Andréanne Besnier.

Le chant développe la compréhension du français et suscite la curiosité des enfants, selon Mme Besnier.

« C’est intéressant de voir les petits qui veulent savoir sur quoi la chanson porte et la signification d’un mot qu’ils ne comprenaient pas », raconte-t-elle.

L’apprentissage de la musique favorise également le développement de compétences en mathématiques, notamment la division.

« Ça leur apprend à diviser rapidement si on sait qu’il y a quatre noirs dans une ronde. On apprend facilement à diviser par quatre. Ça leur permet une certaine compréhension des mathématiques », affirme Andréanne Besnier.