William Losier Labrie demande l’aide de la population pour faire avancer sa cause

Emilie Caron-Wart 3:49 PM - 27 août 2025
Temps de lecture :

Will Labrie a 21 ans et désire vivre chez lui avec sa famille et non dans un CHSLD.  Photo courtoisie

William Losier Labrie souhaite pouvoir rester chez lui et demande d’avoir une entente exceptionnelle avec le CISSS de la Côte-Nord.

Après l’entrevue faite avec le Journal en juillet dernier, William Losier Labrie a multiplié ses efforts avec le CISSS de la Côte-Nord pour obtenir de l’aide afin de rester à la maison.

Après une troisième rencontre avec le personnel du CISSS de la Côte-Nord, les propositions restent « insuffisantes », selon lui.

Les réévaluations effectuées lui ont accordé plus d’heures de soin, mais la condition physique de M. Losier Labrie demande une assistance 24 heures sur 24 et de l’aide supplémentaire lors des transferts, selon Jonathan Marchand.

Ce dernier est un militant reconnu pour les droits des personnes handicapées. Il a une entente exceptionnelle avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale depuis 2021. Il est atteint de la même maladie dégénérative que William Losier Labrie : la dystrophie musculaire.

M. Marchand a également accompagné six autres personnes à trouver un terrain d’entente avec le système de la santé pour les désinstitutionnaliser. Eux aussi avaient « un profil similaire [à William Losier Labrie] avec des besoins complexes » indique-t-il.

Jonathan Marchand, quant à lui, bénéficie de 189 heures de soutien à domicile par semaine grâce au chèque emploi-service, un programme du gouvernement québécois. M.Losier Labrie s’est fait offrir « 84 heures de soutien à domicile par semaine, dont 16 heures en soutien à la famille qui est subventionnée à 5$/h », précise Jonathan Marchand, qui a assisté aux rencontres de William Losier Labrie et son équipe de soin par vidéoconférence.

Contacté par le Journal, le CISSS de la Côte-Nord se dit sensible à la situation et à la réalité de William Losier Labrie et de sa famille. Il existe encore des recours pour ce dernier.

« En tout temps, l’usager peut s’adresser à son intervenant s’il souhaite qu’une réévaluation de sa situation soit effectuée. Par la suite, les services peuvent être ajustés », souligne, par courriel Pascal Paradis, conseiller en communication pour le CISSS de la Côte-Nord. 

William Losier Labrie demande « l’octroi immédiat d’un nombre suffisant d’heures en chèque emploi-service pour qu’il puisse maintenir un minimum d’autonomie à domicile et la mise en place d’une entente exceptionnelle de soutien à domicile, comme celle obtenue par Jonathan Marchand (et autres), afin de garantir une vie digne et libre hors des murs d’une institution », comme on peut le lire dans un communiqué de presse.

Un nouveau regroupement vient d’être formé pour soutenir le Septilien dans ses démarches. Il se nomme : Aidons William Losier Labrie à rester à la maison. Il est disponible via les réseaux sociaux.

