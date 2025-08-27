Une exposition permet de découvrir les secrets marins de l’Île Grande Basque

Par Sylvain Turcotte 1:21 PM - 27 août 2025
La fresque originale des fonds marins, réalisée par l’artiste Marilou Beauchemin-Robert (Marilou BR – Illustration), agrémentera l’exposition. Photo Sylvain Turcotte

L’île Grande Basque de Sept-Îles sera le lieu d’une exposition afin de découvrir les secrets des refuges marins du golfe du Saint-Laurent.

Coraux et éponges seront mis en valeur dans le cadre de cette exposition réalisée par le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) et ses partenaires, Pêches et Océans Canada et Tourisme Sept-Îles.

Elle sera inaugurée pour la saison estivale 2026, soit en juin prochain. Les visiteurs sur l’Île Grande Basque auront ainsi droit à « une plongée dans les profondeurs marines sans se mouiller les pieds ». 

L’exposition pourra être vue à la halte-repos. Les guides-interprètes la mettront de l’avant en fournissant des informations complémentaires sur les refuges marins de coraux et des éponges. 

D’ici l’été 2026, une partie de l’exposition peut être observée au bureau d’accueil et d’information touristique de la Ville de Sept-Îles.

Portrait de l’exposition

Plusieurs panneaux d’interprétation, dont un présentant une fresque originale des fonds marins, réalisée par l’artiste Marilou Beauchemin-Robert (Marilou BR – Illustration), agrémenteront l’exposition. 

Ladite fresque illustre une « photo de famille » des organismes qui fréquentent les refuges marins de coraux et des éponges du golfe du Saint-Laurent. Elle met en valeur la diversité et la beauté de cet écosystème fragile.

« Même s’ils ne sont pas nécessairement tous vus en même temps, au même endroit, ils dépendent tous de la qualité de l’écosystème et de sa protection pour assurer leur survie », explique-t-on. 

Il s’y trouvera également un module permettant de voir des spécimens naturalisés de coraux et d’éponges, conçu sur mesure pour l’exposition. 

« Cette exposition est une belle façon d’ouvrir une fenêtre sur les richesses qui se cachent sous la surface des eaux et de constater la beauté et la variété de cet environnement marin totalement méconnu et mystérieux », souligne la directrice de Tourisme Sept-Îles.

Isabelle Méthot mentionne qu’elle ne pouvait passer à côté de cette aventure, « d’une zone que peu de gens ont accès ».

Pour le ROMM, il s’agira d’une deuxième phase pour mettre en lumière les refuges marins et la protection de leurs habitats.

Dans le cadre de la phase 1, une activité d’interprétation (français, innu et anglais) et de présentation de cartes marines se déroule à bord du Bella Desgagnés. Une exposition classique se tient au Hermel, dans le local du Club Nautique de Sept-Îles. 

Ce qu’ils ont dit

« En misant sur l’éducation et la sensibilisation, ce projet renforce la gouvernance des océans. On constate que mieux connaître le milieu marin amène le public à l’apprécier davantage et à adopter des gestes concrets pour le protéger. » – Sonia Giroux, codirectrice du ROMM

« Pêches et Océans Canada est fier de contribuer à cette exposition. Les refuges marins de coraux et d’éponges sont essentiels pour assurer la préservation d’écosystèmes marins sains et durables. C’est en les faisant connaître que nous pourrons mieux les protéger. » – Joanne Thompson, ministre des Pêches

Sonia Giroux, codirectrice du ROMM, Jade Brossard, biologiste à Pêches et Océans Canada, Isabelle Méthot, directrice de Tourisme Sept-Îles, et le maire Denis Miousse étaient présents à la conférence de presse annonçant l’exposition sur les secrets marins. Photo Sylvain Turcotte

