(PHOTOS) La ruelle animée du Port de Sept-Îles est ouverte

Ders chaises, des tables à pique-nique, un large carré de sables, des sculptures, tout ça aux abords de la promenade du Vieux-Quai. C’est ça la ruelle animée aménagée par le Port de Sept-Îles sur le site de l’ancienne Cage aux sports.

Le nouvel espace public est accessible depuis le 27 août sur le terrain du 395, avenue Arnaud.

Un espace « coloré pour relaxer, travailler, manger une crème glacée ou simplement profiter de la vue sur la baie », décrit le Port de Sept-Îles sur ses réseaux sociaux.

La ruelle comprend aussi un volet artistique avec des structures d’acier de M. Jean-Pierre Synnott, à l’image de celles que l’on retrouve aux abords du sentier pédestre derrière le parc Ferland, menant vers le parc des écureuils.

Cet espace public temporaire est appelé à évoluer. Le Port de Sept-Îles invite les visiteurs à numériser le code QR qui se trouve sur le site à partager leurs idées pour des améliorations futures.

« Pour la démarche de co-création/urbanisme collectif, on va donner les détails en temps et lieu », fait savoir Frédérick Tétreault, directeur – Communications et relations publiques du Port de Sept-Îles.

Il est possible de se détendre sur ces chaises, les deux pieds dans le sable. Photo Port de Sept-Îles