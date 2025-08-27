(PHOTOS) Nettoyeur Sept-Îles : 35 pompiers ont collaboré à l’intervention

L’incendie qui a ravagé le bâtiment de Nettoyeur Sept-Îles, mardi soir, sur le boulevard Laure, a tenu occupé une trentaine de pompiers.

C’est à 20 h 34 que l’appel a été reçu pour le feu au 303 boulevard Laure.

Les flammes s’étaient déjà propagées au toit, avant l’arrivée des pompiers. Aucune personne ne se trouvait à l’intérieur des lieux au moment de l’incendie.

« Les pompiers ont tenté d’intervenir à l’intérieur, mais ont dû rapidement se replier en raison des risques d’effondrement. L’intervention est alors passée en mode défensif », fait savoir le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Pour faciliter les interventions, une pelle mécanique a été demandée sur les lieux par le chef des opérations, Guillaume Boissonneault, permettant ainsi de mettre la structure à terre.

Les 23 pompiers du Service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles actifs sur les lieux ont eu du renfort de la Brigade d’IOC qui a participé aux opérations avec 12 pompiers.

Il n’y a eu aucun blessé lors de l’incendie et des opérations.

« La cause de l’incendie n’est pas connue pour l’instant. Une investigation est en cours par nos services », indique le service des communications.

Photos de l’état des lieux au lendemain de l’incendie

Photo Sylvain Turcotte

Photo Sylvain Turcotte

Photo Sylvain Turcotte