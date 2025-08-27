Métaux Torngat confirme son choix pour un site à Pointe-Noire

Métaux Torngat confirme son intention d’implanter son usine de séparation de terres rares dans le secteur industriel Pointe-Noire, à Sept-Îles

En juin dernier, le chef de la direction de l’entreprise, Yves Leduc, avait indiqué qu’il favorisait désormais le site de Pointe-Noire plutôt que celui initialement ciblé dans le secteur du parc industriel Vigneault. Métaux Torngat a confirmé son choix pour le site de Pointe-Noire avec le dépôt d’un nouvel avis de projet auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques de la faune et des Parcs ( MELCCFP ).

Deux sites sont en évaluation pour l’usine de Métaux Torngat. Le site de Pointe-Noire est favorisé. Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’entreprise explique que son choix a été motivé par les discussions qu’elle a eues avec la population locale. La construction d’une usine de séparation de terres rares dans le parc industriel Vigneault, à proximité de la source d’eau potable de la Ville de Sept-Îles, était critiquée.

« Nous croyons qu’un projet durable commence par l’écoute. En choisissant Pointe-Noire, nous posons les bases d’un projet structurant, porteur de retombées économiques à long terme pour Sept-Îles, tout en répondant concrètement aux préoccupations exprimées », affirme Yves Leduc par voie de communiqué.

En raison du dépôt d’un nouvel avis de projet auprès du MELCCFP, une période de consultation publique de 30 jours, visant à préciser les enjeux que l’étude d’impacts devrait aborder, s’amorce. La population est invitée à y participer via ce lien.

Métaux Torngat indique aussi qu’une étude d’impacts sur l’environnement portant sur le nouveau site sera réalisée de façon indépendante par la firme AtkinsRéalis, anciennement SNC-Lavalin. Elle sera déposée au MELCCFP au début de 2026. L’étude analysera les effets potentiels du projet et proposera des mesures d’atténuation ainsi qu’un programme de suivi social et environnemental. Les résultats de l’étude d’impact seront présentés à la population lors d’une rencontre publique confirme l’entreprise.