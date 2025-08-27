Recruteur-chef du Drakkar: le cœur sur la glace depuis 30 ans

À 67 ans, Pierre Desjardins n’est pas pas prêt à retirer son chandail de recruteur-chef du Drakkar de Baie-Comeau. La passion du hockey et son dévouement pour le club font qu’il ne compte pas les années avant la retraite.

« J’ai encore la passion. J’ai les cheveux blancs, mais je ne les perds pas encore », lance à la blague l’homme qui entame sa 16e année pour l’équipe nord-côtière et sa 31e dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Il a signé un contrat pour deux ans et dit qu’il analysera le tout à la suite de cela. « Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que cet emploi n’est pas à prendre à la légère. Tu le fais ou tu ne le fais pas », dit-il.

« J’ai tellement été gâté dans ma carrière que je ne me verrais pas faire ça à moitié. Le jour où ça ne me tentera plus d’aller dans l’aréna, ça ne me tentera plus du tout », enchaîne-t-il.

C’est la gorge nouée qu’il continue en avouant : « Le nombre d’années qu’il me reste, je ne le sais pas ! »

Un petit gars de Sorel à Baie-Comeau

Pierre Desjardins a passé une grande partie de sa carrière chez les Foreurs de Val-d’Or avant de venir visiter Baie-Comeau.

« Quand le directeur général est parti, qui était mon bon ami, j’ai pris un petit break, qui n’a pas duré longtemps. Je me suis engagé avec l’Île-du-Prince-Édouard pour un an et demi », raconte l’homme natif de Sorel.

« Quand il y a eu la transition de l’équipe avec la Ville de Baie-Comeau, ils cherchaient un dépisteur-chef et je suis arrivé ici pour le repêchage de l’année 2009-2010 », poursuit-il.

La loyauté des petites équipes

Un attachement s’est créé avec les Vikings et il est resté pour plusieurs raisons.

« Il faut d’abord que tu sois bien avec les gens avec qui tu travailles. J’ai aussi toujours adoré travailler pour une petite équipe. Dans une petite équipe, il faut se fier à chacun, travailler ensemble. Ici, il y a une loyauté », confie-t-il.

Pour lui, la loyauté des citoyens de Baie-Comeau dans leur vie quotidienne « se reflète dans l’administration » du Drakkar.

« J’ai été chanceux dans ma carrière. J’ai toujours travaillé avec des gens honnêtes. La relation de travail ici a toujours été bonne », exprime-t-il ensuite avec beaucoup d’émotions.

Une carrière remplie de souvenirs

En plus 30 ans de carrière, il en a vu des rondelles et des joueurs.

« Quand j’ai repêché Kristopher Letang chez les Foreurs en fin de deuxième ronde, je m’en souviens encore », lâche Pierre Desjardins, dès qu’on lui demande de parler de ses moments marquants.

« Le président de l’équipe, dans le temps, me disait : pas encore un autre petit ! Kristopher Letang mesurait 5 pieds 9 pouces et pesait 145 livres à son année de repêchage », se remémore le recruteur.

À Val-d’Or, il repêche aussi Marco Scandella en 2007, un choix qui a été marquant.

« Ici, à Baie-Comeau, on a eu Boko Imama, que tout le monde a adoré. On l’a pris en cinquième ronde et c’était un choix phénoménal », poursuit-il.

Pour Pierre Desjardins, les souvenirs de tous ces joueurs qu’il a vu patiner depuis le début de sa carrière ne sont pas que les grands noms. Ce sont surtout ceux qui ont eu un impact humain dans leur communauté.

« Il y a aussi des choix qui ont eu un impact hors glace. […] Pour moi, ce n’est pas le choix de première ronde qui deviendra une vedette, c’est l’individu », dit-il.

Les Baie-Comois sont chanceux

Le Drakkar de Baie-Comeau, c’est un club qui lui tient à cœur et il y croit.

« Je pense que le Drakkar est sur un bon chemin », dit-il avant de lancer un message aux Baie-Comois.

« Dans mes 30 ans, j’ai vu beaucoup d’équipes passer. Vous êtes très choyés à Baie-Comeau d’avoir une équipe de hockey junior et je dis ça surtout au niveau social », conclut-il.