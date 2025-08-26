Une membrane pour protéger la fondation du nouvel aréna de Sept-Îles

Une membrane sera installée afin de venir imperméabiliser la fondation du nouvel aréna de Sept-Îles.

Cet équipement permettra de protéger l’infrastructure contre les variations de la nappe phréatique qui peuvent survenir d’une année à l’autre, surtout dans un contexte de changements climatiques, explique la directrice de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Un avis de modification à ce sujet a été approuvé lors de la séance de conseil du 25 août. Il en coûtera 65 000 $ pour l’installation de cette membrane.

La Ville assure que cette somme n’aura pas de conséquence sur le budget pour le projet de l’aréna.

« Le montant qu’on vient d’annoncer représente une toute petite partie des contingences qui ont été budgétées au départ », affirme la directrice générale Catherine Lauzon.

Le coût total du projet de nouvel aréna est de 78,5 M$, lorsqu’on inclut les taxes applicables, les frais de surveillance de chantier et les frais de financement.