Une démolition plutôt qu’une déconstruction pour l’hôtel de ville de Sept-Îles

Afin de faire disparaître l’actuel hôtel de ville de Sept-Îles, la municipalité ne procédera pas à une déconstruction, comme initialement annoncée, mais plutôt à une démolition.

Des motifs budgétaires sont notamment en cause. Une démolition devrait coûter moins cher qu’une déconstruction.

De plus, une déconstruction aurait été compliquée à réaliser. Ce processus avait pour objectif de démonter le bâtiment pour récupérer et réutiliser les matériaux. Toutefois, il y a plusieurs matériaux qui ne peuvent être revalorisés dans la région.

« À Sept-Îles, on n’est pas équipé pour faire de la revitalisation [des matériaux]…On a donc décidé d’aller plutôt sur une démolition », explique le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

« Les matériaux qui ne peuvent pas être revalorisés iront malheureusement vers le chemin du lieu d’enfouissement technique », indique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Certains matériaux auront une deuxième vie lors de cette démolition. Le béton sera concassé et servira de remblai pour le trou de l’hôtel de ville. L’ameublement de l’hôtel de ville fera partie du déménagement. Tout l’équipement électromécanique sera démonté et réutilisé.

Les travaux de démolition s’amorceront le 14 octobre et s’échelonneront sur quelques semaines.

Entente avec le CISSS

Dans l’entente signée avec le CISSS de la Côte-Nord pour la vente de l’hôtel de ville en avril 2024, la démolition doit être réalisée d’ici le mois de janvier. Des pénalités de 50 000 $ par mois peuvent être appliquées chaque mois à la Ville à partir de janvier 2026 si la démolition n’est pas effectuée.

Toujours dans l’entente, il était mentionné qu’une déconstruction devait être réalisée et non une démolition. La Ville indique que des discussions ont eu lieu entretemps avec le CISSS et la Société québécoise des infrastructures et que les parties se sont entendues pour une démolition.

Prochaines étapes

La Ville de Sept-Îles a lancé deux appels d’offres dernièrement concernant le dossier de l’hôtel de ville. Il y en a un pour la démolition de l’hôtel de ville. Les soumissions prendront fin le 12 septembre.

L’autre appel d’offres est pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Les entrepreneurs ont jusqu’au 19 septembre pour déposer une soumission. C’est une fois le prix connu que le conseil prendra une décision pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Cette décision sera prise avant la dissolution du conseil en octobre.

Si le conseil va de l’avant, une signature de registre sera tenue. 2066 signatures seraient nécessaires pour la tenue d’un référendum.

Dans le cas que la Ville refuse l’appel d’offres pour la construction d’un nouvel hôtel de ville, certaines options s’offriront à la municipalité.

« La Ville pourrait retourner en appel d’offres avec des plans qui seraient modifiés », affirme la directrice générale.