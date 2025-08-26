Une démolition plutôt qu’une déconstruction pour l’hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:58 AM - 26 août 2025
Temps de lecture :

L'hôtel de ville de Sept-Îles sera démoli dans les prochains mois. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Afin de faire disparaître l’actuel hôtel de ville de Sept-Îles, la municipalité ne procédera pas à une déconstruction, comme initialement annoncée, mais plutôt à une démolition.

Des motifs budgétaires sont notamment en cause. Une démolition devrait coûter moins cher qu’une déconstruction.

De plus, une déconstruction aurait été compliquée à réaliser. Ce processus avait pour objectif  de démonter le bâtiment pour récupérer et réutiliser les matériaux. Toutefois, il y a plusieurs matériaux qui ne peuvent être revalorisés dans la région.

« À Sept-Îles, on n’est pas équipé pour faire de la revitalisation [des matériaux]…On a donc décidé d’aller plutôt sur une démolition », explique le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

« Les matériaux qui ne peuvent pas être revalorisés iront malheureusement vers le chemin du lieu d’enfouissement technique », indique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Certains matériaux auront une deuxième vie lors de cette démolition. Le béton sera concassé et servira de remblai pour le trou de l’hôtel de ville. L’ameublement de l’hôtel de ville fera partie du déménagement. Tout l’équipement électromécanique sera démonté et réutilisé.

Les travaux de démolition s’amorceront le 14 octobre et s’échelonneront sur quelques semaines.

Entente avec le CISSS

Dans l’entente signée avec le CISSS de la Côte-Nord pour la vente de l’hôtel de ville en avril 2024, la démolition doit être réalisée d’ici le mois de janvier. Des pénalités de 50 000 $ par mois peuvent être appliquées chaque mois à la Ville à partir de janvier 2026 si la démolition n’est pas effectuée.

Toujours dans l’entente, il était mentionné qu’une déconstruction devait être réalisée et non une démolition. La Ville indique que des discussions ont eu lieu entretemps avec le CISSS et la Société québécoise des infrastructures et que les parties se sont entendues pour une démolition.

Prochaines étapes

La Ville de Sept-Îles a lancé deux appels d’offres dernièrement concernant le dossier de l’hôtel de ville. Il y en a un pour la démolition de l’hôtel de ville. Les soumissions prendront fin le 12 septembre.

L’autre appel d’offres est pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Les entrepreneurs ont jusqu’au 19 septembre pour déposer une soumission. C’est une fois le prix connu que le conseil prendra une décision pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Cette décision sera prise avant la dissolution du conseil en octobre.

Si le conseil va de l’avant, une signature de registre sera tenue. 2066 signatures seraient nécessaires pour la tenue d’un référendum.

Dans le cas que la Ville refuse l’appel d’offres pour la construction d’un nouvel hôtel de ville, certaines options s’offriront à la municipalité.

« La Ville pourrait retourner en appel d’offres avec des plans qui seraient modifiés », affirme la directrice générale.

Cinq faits surprenants sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

CrossFit Games : Olivier Dancause est le 2e meilleur au monde 

Les terrains de tennis du Centre socio-récréatif de Sept-Îles ne seront pas reconstruits

Des efforts pour la numérisation des documents à la Ville de Sept-Îles

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

CrossFit Games : Olivier Dancause est le 2e meilleur au monde 

Consulter la nouvelle

Les terrains de tennis du Centre socio-récréatif de Sept-Îles ne seront pas reconstruits

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 27 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord