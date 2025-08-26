Un autre honneur pour Florent Vollant

Une nouvelle reconnaissance s’ajoutera à la liste des honneurs de Florent Vollant. L’icône de la musique autochtone sera intronisée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens (PACC).

Ça se passera le 17 novembre prochain dans le cadre de l’événement Légendes du PACC.

Cette intronisation ” rendra hommage à l’auteur-compositeur légendaire dont la musique a contribué à définir le paysage culturel canadien et à façonner l’univers sonore international depuis des générations “, souligne l’équipe web de Florent Vollant.

Parmi les honneurs de la carrière de Florent Vollant, il a notamment été décoré du titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec en juin 2019 et du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 2020.

Il s’ajoute à cela des récompenses de l’industrie musicale, entre autres de l’ADISQ.

Rappelons que le document Florent Vollant : Innu est à l’affiche dans plusieurs salles de cinéma au Québec. Une présentation spéciale est prévue ce vendredi 29 août, 19 h, au Ciné-Centre de Sept-Îles, en présence de M. Vollant.