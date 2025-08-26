Signature d’une entente importante pour Métaux Torngat en Allemagne

Métaux Torngat a signé une entente avec l’entreprise allemande Vacuumschmelze pour vendre à celle-ci une partie de sa future production de terres rares.

Métaux Torngat souhaite construire une mine de terres rares dans le nord du Québec, dont le minerai serait traité dans une usine à Sept-Îles.

Cette entente a été signée durant une mission économique du premier ministre Mark Carney en Allemagne. Le premier ministre canadien souhaite augmenter la collaboration entre les deux pays pour l’exportation de minéraux critiques, dont les terres rares.

Actuellement, les terres rares sont produites principalement par la Chine. Cette entente s’inscrit donc dans un objectif de sortir de cette dépendance.

« Le partenariat entre Métaux Torngat et VAC constitue une avancée majeure dans les efforts du Canada pour monter une chaîne d’approvisionnement sûre et durable en éléments de terres rares », a déclaré pour sa part Tim Hodgson, ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Vacuumschmelze utiliserait les terres rares qui seront produites par Métaux Torngat pour la fabrication d’aimants permanents.

« Ces minéraux critiques sont essentiels aux technologies de pointe axées sur les énergies propres, et nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec VAC pour jouer un rôle de premier plan dans cette transition », a affirmé Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat.

Contestation

Malgré cette entente, il faut rappeler que le projet de Métaux Torngat n’a toujours pas été approuvé et qu’il est contesté par des citoyens à Sept-Îles.

D’ailleurs, il en a été abondamment question lors de la séance du conseil du 25 août de la Ville de Sept-Îles. Quelques citoyens ont interpellé les élus municipaux.

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a affirmé qu’il fallait que l’acceptabilité sociale soit au rendez-vous pour que le projet puisse voir le jour.