Les terrains de tennis du Centre socio-récréatif de Sept-Îles ne seront pas reconstruits

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 26 août 2025
Temps de lecture :

Les terrains de tennis du parc Ferland étaient en réfection la semaine dernière. Photo Sylvain Turcotte

Avec le plan de la construction du nouvel hôtel de ville de Sept-Îles derrière le Centre socio-récréatif, la municipalité ne procédera pas à la relocalisation des terrains de tennis, comme il avait été laissé entendre. 

L’objectif était de refaire les terrains de tennis aux abords du Palais de justice et du nouveau skatepark. « Ce ne serait pas intéressant avec le skatepark pour le bruit. Ce n’est pas l’endroit idéal », mentionne le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Un bâtiment de service, avec toilettes, sera toutefois ajouté au parc Bruno-Pauletto, situé derrière l’école Manikoutai, où se trouvent des terrains de tennis, de pickleball et de volleyball de plage.

De plus, la municipalité procède actuellement à la réfection des terrains de tennis du parc Steve-Duchesne (coin Iberville/Monseigneur-Blanche) et de place Ferland, près de l’école Bois-Joli.

Par ailleurs, ces surfaces ne seront pas lignées pour permettre la pratique du pickleball. La raison est qu’elles se retrouvent à moins de 100 mètres de résidences, a fait savoir la directrice des loisirs, Noémie Gauthier. L’impact de balle avec la raquette pour ce sport cause trop de bruits. 

Des consultations pourraient toutefois avoir lieu pour une surface multisports sur les patinoires extérieures, notamment pour du pickleball.

Parcs

Sur une autre note, en lien les parcs et espaces verts de la Ville de Sept-Îles, les parcs dans les secteurs en périphérie compteront de nouveaux modules de jeux. C’est le cas à Matamek avec la création d’un nouvel espace près de la mer. De nouvelles structures sont aussi prévues au parc Bell à Gallix. 

