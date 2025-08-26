Le Drakkar de Baie-Comeau annonce son alignement pour la saison 2025-2026

Après un camp d’entraînement sous le signe de l’intensité et de l’engagement, le Drakkar de Baie-Comeau a annoncé le 26 août en début de soirée son alignement pour la prochaine saison qui débutera en septembre.
Le camp de sélection de l’équipe baie-comoise s’est déroulé du 16 au 22 août au Centre Henri-Desjardins.
Rappelons que des travaux se tiennent présentement au Centre sportif Alcoa faisant en sorte de retarder la confection de la glace. C’est aussi pour cette raison que le premier match à domicile n’aura lieu qu’en octobre.
« Le niveau d’engagement et de compétition que les joueurs démontrent ici est au maximum. On voit beaucoup d’aptitudes », mentionnait l’entraineur-chef Jean-François Grégoire, au début du camp d’entraînement.
Au fil des jours, des joueurs ont été retranchés pour finalement concocter un alignement final pour 2025-2026. Voici les hockeyeurs qui ont été sélectionnés cette saison.
- Liam Armit
- Samuel Boisvert
- Samuel Brunet
- Jacopo De Luca
- Thierry Demers
- Ryan Dwyer
- Justin Gendron
- Miller Kay
- Aiden Kirkwood
- Alexis Michaud
- Zack Miller
- Louis-Charles Plourde
- Gleb Semenov
- Filip Vlk
- Declan Wotton
- Drew Allison
- Tobias Almstedt
- Evan Bellamy
- Alexis Bernier (blessé)
- Mattias Gilbert
- Zachary Hachey
- Maxime Lapointe
- Alexis Mathieu
- Aaron Murphy
- Lucas Beckman (gardien)
- Justin Giguère (gardien)
