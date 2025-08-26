La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam en mode gala

Par Sylvain Turcotte 3:39 PM - 26 août 2025
Temps de lecture :

La prochaine édition du Gala les Météores de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam aura lieu le 1er novembre. Photo Julien Choquette

La Chambre de commerce de Sept-Îles – Uashat mak Mani-utenam mettra en lumière les entrepreneurs et organisations du milieu lors de la 31e édition de son Gala des entreprises Les Météores.

La soirée du 1er novembre, se déroulant au Centre des congrès de Sept-Îles, aura comme thème « Le Temple de la renommée ».  

Les entreprises et organismes membres de la Chambre de commerce ont jusqu’au 26 septembre pour soumettre leur candidature dans une ou plusieurs des 14 catégories présentées. 

Les formulaires de candidature et les conditions d’admissibilité sont disponibles sur le site Web de la Chambre (www.ccsium.net).

« Le Gala Les Météores est l’occasion de reconnaître publiquement l’innovation, la résilience et l’engagement de nos entrepreneurs et organismes. Nous invitons toutes les organisations à profiter de cette vitrine pour partager leurs succès et inspirer la communauté », souligne l’équipe de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

