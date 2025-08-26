(PHOTOS) Important incendie chez Nettoyeur Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 8:51 PM - 26 août 2025
Temps de lecture :

Les flammes sont visibles pour le feu qui fait rage dans le bâtiment occupé par Nettoyeur Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les pompiers de Sept-Îles interviennent présentement pour un incendie au bâtiment occupé par Nettoyeur Sept-Îles, au coin Laure et Maltais. Une importante fumée se dégage des lieux. La circulation automobile dans le secteur du boulevard Laure en direction Est n’est pas possible pour le moment.

Photos Vincent Rioux-Berrouard

