(PHOTOS) Important incendie chez Nettoyeur Sept-Îles
Les flammes sont visibles pour le feu qui fait rage dans le bâtiment occupé par Nettoyeur Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard
Les pompiers de Sept-Îles interviennent présentement pour un incendie au bâtiment occupé par Nettoyeur Sept-Îles, au coin Laure et Maltais. Une importante fumée se dégage des lieux. La circulation automobile dans le secteur du boulevard Laure en direction Est n’est pas possible pour le moment.
