Des activités s’organisent à Sept-Îles pour les Journées du patrimoine religieux

Le patrimoine religieux sera au cœur d’activités à Sept-Îles au début septembre.

La Société historique du Golfe s’allie à plusieurs partenaires pour les Journées du patrimoine religieux au calendrier les 5, 6 et 7 septembre.

Le public pourra notamment assister à une conférence sur l’histoire de la chapelle Notre-Dame de Uashat le samedi 6 septembre, dès 10 h, ainsi qu’à des visites guidées de l’église Sainte-Famille (9 h à 11 h) et de l’église Saint-Joseph (11 h à 13 h) le dimanche 7 septembre.

Une visite du Cimetière Catholique de Sept-Îles est aussi à l’horaire le 7 septembre, à compter de 14 h, pour découvrir l’histoire des cimetières de la région.

La Société et ses partenaires, soit le Musée Shaputuan, le Cimetière Catholique de Sept-Îles, la Paroisse L’Ange-Gardien et le centre des Archives nationales à Sept-Îles de BAnQ, visent à mettre en lumière le patrimoine religieux de la région. Le tout se fera sous un angle historique, architectural et culturel.

Toutes les activités sont gratuites et permettront de découvrir ou redécouvrir le patrimoine religieux de Sept-Îles. Aucune inscription n’est requise.