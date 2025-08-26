Des activités s’organisent à Sept-Îles pour les Journées du patrimoine religieux

Par Sylvain Turcotte , Sylvain Turcotte sturcotte@lenord-cotier.com 10:22 AM - 26 août 2025
Temps de lecture :

Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, une visite guidée de l’église Saint-Joseph aura lieu le 7 septembre. Photo Le Nord-Côtier

Le patrimoine religieux sera au cœur d’activités à Sept-Îles au début septembre. 

La Société historique du Golfe s’allie à plusieurs partenaires pour les Journées du patrimoine religieux au calendrier les 5, 6 et 7 septembre. 

Le public pourra notamment assister à une conférence sur l’histoire de la chapelle Notre-Dame de Uashat le samedi 6 septembre, dès 10 h, ainsi qu’à des visites guidées de l’église Sainte-Famille (9 h à 11 h) et de l’église Saint-Joseph (11 h à 13 h) le dimanche 7 septembre. 

Une visite du Cimetière Catholique de Sept-Îles est aussi à l’horaire le 7 septembre, à compter de 14 h, pour découvrir l’histoire des cimetières de la région. 

La Société et ses partenaires, soit le Musée Shaputuan, le Cimetière Catholique de Sept-Îles, la Paroisse L’Ange-Gardien et le centre des Archives nationales à Sept-Îles de BAnQ, visent à mettre en lumière le patrimoine religieux de la région. Le tout se fera sous un angle historique, architectural et culturel. 

Toutes les activités sont gratuites et permettront de découvrir ou redécouvrir le patrimoine religieux de Sept-Îles. Aucune inscription n’est requise. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une démolition plutôt qu’une déconstruction pour l’hôtel de ville de Sept-Îles

CrossFit Games : Olivier Dancause est le 2e meilleur au monde 

Les terrains de tennis du Centre socio-récréatif de Sept-Îles ne seront pas reconstruits

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une démolition plutôt qu’une déconstruction pour l’hôtel de ville de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

CrossFit Games : Olivier Dancause est le 2e meilleur au monde 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 27 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord