CrossFit Games : Olivier Dancause est le 2e meilleur au monde 

Pour sa deuxième participation aux CrossFit Games Teens, le Baie-Comois Olivier Dancause termine sur le podium en deuxième place, dans la catégorie 16-17 ans.

Le jeune de 17 ans est aussi le seul canadien dans le top 10 mondial.

« Dire que ce week-end était le point culminant d’un plan élaboré tous ensemble il y a 3 ans. […] 36 mois de travail acharné, de sacrifices et de focus, sur un objectif précis que tu as réussi haut la main », écrit son papa Éric Dancause sur Facebook.

« Dans la dernière année, j’ai vu quelqu’un travailler très très fort chaque jour. Sois fier de cette deuxième place. Le top 1 est à venir », écrit pour sa part son entraineur, Olivier Donais.

La compétition s’est tenue du 22 au 24 août à Columbus.

Notons que lors de sa première participation l’an dernier, le jeune athlète était arrivé 15e de sa catégorie au final.