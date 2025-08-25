Une altercation à Sept-Îles implique des groupes de motards

Par Éditions Nordiques 2:10 PM - 25 août 2025
Photo archives

Des Hells et leurs supporteurs étaient de passage à Sept-Îles en fin de semaine. Ils ont été impliqués dans une altercation survenue au Bar Le Gibson (anciennement Le Diamant). Dans une vidéo qu’a obtenu le Journal de Montréal, on peut apercevoir des membres de groupes de motards rudoyer de coups un individu.

L’altercation est survenu vendredi soir. L’individu a subi d’importantes blessures, mais « sans que sa vie soit en danger », indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

Elle ne peut confirmer qu’il s’agit d’un règlement de compte, mais elle indique que la Sûreté du Québec était au courant de la venue du groupe de motards dans la région.

Des équipes en crime organisé avaient été déployées vers Sept-Îles dans ce contexte et il y avait davantage d’effectifs pour surveiller les Hells et leurs supporteurs.

La sergente Fournier mentionne que c’était une visite stratégique la présence des Hells dans la région, avec comme but de démontrer que c’est leur territoire pour le marché de la drogue.

Une enquête est menée par la division des crimes majeurs pour déterminer les causes et circonstances de l’événement du 22 août, ainsi que pour identifier les personnes. Aucune arrestation n’a encore eu lieu pour le moment.

