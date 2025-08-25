Le Cégep de Sept-Îles garde le cap sur ses projets

Par Sylvain Turcotte 2:52 PM - 25 août 2025
La direction du Cégep de Sept-Îles espère inaugurer le nouveau pavillon de recherche et d’innovation à la fin octobre. Photo Sylvain Turcotte

Malgré les coupures pour les projets en infrastructures, la direction du Cégep garde son plan, que ce soit pour l’aménagement extérieur de ses lieux, mais aussi pour un agrandissement éventuel de son gymnase. 

« On est ambitieux. On réussit à maintenir le cap. Il n’y a pas eu de coupures (de personnel). On verra dans le futur si le gouvernement continue de couper », souligne David Beaudin. « On verra à quelle vitesse on peut faire nos projets avec les restrictions budgétaires. On pourrait en reporter dans le temps, ou en devancer d’autres. C’est de repenser la planification. »

Les locaux du programme génie électrique ont été refaits. À l’été 2026, ce sera au tour du département des arts de se refaire une beauté.

Pour le Pavillon de recherche et d’innovation Rio Tinto IOC, « nous espérons une inauguration à la fin octobre. C’est une belle grosse job de mettre ça en opération », indique M. Beaudin. 

Le projet d’une zone d’innovation, de développer un milieu de vie, fait toujours partie des plans. 

Quant au Groupe de médecine familiale universitaire (GMFU), « les gens du CISSS (Côte-Nord) le portent encore, mais ça prend une volonté du ministère de la Santé. C’est encore dans notre volonté de l’avoir », indique le directeur général du Cégep de Sept-Îles.  

Cégep de Sept-Îles | Baisse pour les étudiants internationaux

