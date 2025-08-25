Lancement du chantier pour le remplacement de l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre 

Le gouvernement du Québec a officiellement lancé le chantier d’une nouvelle école primaire afin de remplacer l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville qui s’était déplacé pour l’occasion à Havre-Saint-Pierre.

Il s’agira de la première école neuve à être construite en Minganie depuis 1967.

Il a été décidé de construire un nouveau bâtiment plutôt que de réparer celui existant en raison des coûts importants des rénovations et de la mise aux normes pour l’école Leventoux.

Cette nouvelle école primaire comptera neuf classes et leur espace collaboratif, un gymnase à deux plateaux sportifs, une salle polyvalente avec une cuisine pédagogique, un carrefour d’apprentissage, un local d’arts plastiques, une salle de musique, des bureaux administratifs ainsi que divers locaux. La cour d’école sera munie de nombreuses installations et aires de jeux. Une partie du boisé initial sera conservée pour l’ajout d’un îlot de nature.

Le ministère de l’Éducation investit un montant de 39 691 322 $ pour rendre ce projet possible.

« C’est un grand jour pour la communauté de Havre-Saint-Pierre. Nos jeunes méritent ce qu’il y a de mieux et nous montrons notre engagement envers l’éducation en leur offrant de belles écoles pour qu’ils puissent apprendre et socialiser, et pour favoriser leur réussite éducative. Les écoles de nouvelle génération incarnent cette vision », a affirmé le ministre de l’Éducation Bernard Drainville.

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a qualifié cette annonce comme étant une excellente nouvelle pour la communauté de Havre-Saint-Pierre.

« Une école neuve verra bientôt le jour et elle répondra concrètement aux besoins grandissants de notre région. Je suis convaincue que cette école sera un lieu accueillant, moderne et inspirant pour nos jeunes », dit-elle.

Partenariat

Dans le cadre du projet de reconstruction de l’école Leventoux, le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord s’est engagé dans un partenariat innovant avec le Centre de services scolaire Marie-Victorin. Il a été convenu que le Service du développement des infrastructures scolaires du Centre de services scolaire Marie-Victorin apporterait principalement son soutien durant la phase de conception et que de son côté, le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord conserverait son rôle de maître d’œuvre du projet.

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin pourra donc apporter son savoir-faire dans le domaine des infrastructures scolaires.

Le territoire du Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord s’étend de la municipalité de Sheldrake (Rivière-au-Tonnerre) jusqu’à celle de Natashquan. Des services éducatifs sont offerts à plus de 650 élèves du primaire, du secondaire et de la formation générale des adultes.