La monochloramine pour le système d’eau potable à Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier délaissera la désinfection de son eau potable au chlore pour adopter la désinfection à la monochloramine.

Ce changement sera effectué à partir du 22 septembre.

Avec la monochloramine, la Ville de Port-Cartier espère ainsi fournir une eau inodore et incolore à l’ensemble de la population et aux organisations branchées au réseau d’eau de la municipalité.

La Ville indique que ce nouveau système de traitement est sans danger, y compris pour les enfants, les femmes enceintes et les animaux de compagnie. L’eau avec la monochloramine peut servir à arroser les plantes et les jardins, remplir une piscine ou un spa, ou encore laver une blessure ouverte.

Toutefois, il y a certaines précautions à prendre. Les personnes dialysées à la maison doivent savoir que la monochloramine doit être neutralisée avant que l’eau entre en contact avec le sang. Les appareils de dialyse à domicile doivent être munis d’un système de traitement permettant de l’éliminer. De plus, les propriétaires d’aquariums, de reptiles aquatiques et d’amphibiens doivent aussi être attentifs, car la monochloramine, tout comme le chlore, est nocive pour ces animaux.

Réfection de l’usine d’eau

Cette transition s’inscrit dans le projet de réfection complète de l’usine d’eau de Port-Cartier, d’une valeur de 50 millions de dollars et déployé sur plus de deux ans. L’intégration de la monochloramine constitue l’avant-dernière étape avant l’inauguration officielle de l’usine.

« La mise en service de la désinfection à la monochloramine représente une étape technique majeure dans la réfection complète de notre usine d’eau. Cette solution, reconnue pour sa stabilité et son efficacité, garantit une qualité constante de l’eau dans l’ensemble du réseau, en plus de faciliter la gestion à long terme d’une infrastructure de cette ampleur », explique Pierre-Charles April, ingénieur municipal chargé du projet.

La dernière étape des travaux sera l’installation d’un système de traitement par la chaux. Le tout sera réalisé d’ici la fin de l’automne 2025. La réfection de l’usine d’eau viendra pratiquement doubler la capacité actuelle de production d’eau potable.