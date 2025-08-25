La monochloramine pour le système d’eau potable à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:12 AM - 25 août 2025
Temps de lecture :

L’usine d’eau de Port-Cartier adopte la monochloramine dans son système d’eau potable, à partir du 22 septembre. Photo Ville de Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier délaissera la désinfection de son eau potable au chlore pour adopter la désinfection à la monochloramine.

Ce changement sera effectué à partir du 22 septembre.

Avec la monochloramine, la Ville de Port-Cartier espère ainsi fournir une eau inodore et incolore à l’ensemble de la population et aux organisations branchées au réseau d’eau de la municipalité.

La Ville indique que ce nouveau système de traitement est sans danger, y compris pour les enfants, les femmes enceintes et les animaux de compagnie. L’eau avec la monochloramine peut servir à arroser les plantes et les jardins, remplir une piscine ou un spa, ou encore laver une blessure ouverte.

Toutefois, il y a certaines précautions à prendre. Les personnes dialysées à la maison doivent savoir que la monochloramine doit être neutralisée avant que l’eau entre en contact avec le sang. Les appareils de dialyse à domicile doivent être munis d’un système de traitement permettant de l’éliminer. De plus, les propriétaires d’aquariums, de reptiles aquatiques et d’amphibiens doivent aussi être attentifs, car la monochloramine, tout comme le chlore, est nocive pour ces animaux.

Réfection de l’usine d’eau

Cette transition s’inscrit dans le projet de réfection complète de l’usine d’eau de Port-Cartier, d’une valeur de 50 millions de dollars et déployé sur plus de deux ans. L’intégration de la monochloramine constitue l’avant-dernière étape avant l’inauguration officielle de l’usine.

« La mise en service de la désinfection à la monochloramine représente une étape technique majeure dans la réfection complète de notre usine d’eau. Cette solution, reconnue pour sa stabilité et son efficacité, garantit une qualité constante de l’eau dans l’ensemble du réseau, en plus de faciliter la gestion à long terme d’une infrastructure de cette ampleur », explique Pierre-Charles April, ingénieur municipal chargé du projet.

La dernière étape des travaux sera l’installation d’un système de traitement par la chaux. Le tout sera réalisé d’ici la fin de l’automne 2025. La réfection de l’usine d’eau viendra pratiquement doubler la capacité actuelle de production d’eau potable.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Adopter sans frais :  donner une seconde chance aux animaux à la SPCA Côte-Nord

Des solutions aux changements climatiques pourraient reposer sur les fonds marins

L’adolescente de Sept-Îles est retrouvée

Lire également

Adopter sans frais :  donner une seconde chance aux animaux à la SPCA Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Des solutions aux changements climatiques pourraient reposer sur les fonds marins

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord