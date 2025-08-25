La Foire aux inscriptions à Sept-Îles approche

Emilie Caron-Wart 1:52 PM - 25 août 2025
Organisée par le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, la foire aux inscriptions se tiendra le 27 et le 28 août, de 19 h à 21 h, au gymnase du Centre socio-récréatif. Photo Lydia Lévesque

Réunis sous le même toit, les jeunes et leurs parents pourront découvrir plus d’une vingtaine d’activités récréatives autant sportives que culturelles dans le cadre de la Foire aux inscriptions à Sept-Îles.

L’événement se tiendra au gymnase du Centre socio-récréatif situé au 500 avenue Jolliet le 27 et 28 août de 19 h à 21 h.

Dans le domaine sportif, le choix est très varié autant le Club de curling junior de Sept-Îles que Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles en passant par l’association de ringuette de Sept-Îles seront présents. Le côté culturel est aussi diversifié dans ses activités telles qu’Ensemble folklorique Tam ti delam, École de théâtre musical du Masque d’or ou le Corps de cadets de la Marine royale canadienne seront présents pour vous informer et réaliser les inscriptions. 

Port-Cartier

Pour les résidents de Port-Cartier, la Foire des inscriptions sera tenue le 3 et 4 septembre. L’activité se déroule au gymnase du CREC situé au 21 rue des Cèdres de 18h30 à 20h00. Près d’une trentaine de partenaires seront présents pour répondre à vos questions et procéder aux inscriptions. Il est à noter que la Ville de Port-Cartier fera ses inscriptions pour les cours de natation durant la Foire aux inscriptions. On pourra également s’inscrire pour des cours de tricot et tissage offert par le cercle des fermières de Port-Cartier ainsi qu’au Club de ski de fond Les Goélands.

