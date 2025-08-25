Des efforts pour la numérisation des documents à la Ville de Sept-Îles
Certains plans qui seront numérisés datent des années 1950. Photo Vincent Rioux-Berrouard
La Ville de Sept-Îles procédera à la numérisation de l’ensemble des documents et des plans du service de l’urbanisme.
Le contrat a été octroyé pour la somme de 62 350 $ lors de la séance du conseil du 25 août.
Cette mesure est rendue nécessaire par le déménagement prochain des services municipaux à Place Sept-Îles. La municipalité n’aura alors pas assez d’espace pour entreposer tous ses documents dans les nouveaux locaux, indique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.
Une fois les documents numérisés, ils seront détruits.
La municipalité a pour objectif de procéder à la numérisation de la plupart de ses documents.
« Cela s’inscrit dans un début de la numérisation de tous les documents de la Ville de Sept-Îles pour éventuellement devenir une organisation sans papier », affirme Mme Lauzon.
