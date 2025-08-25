Des efforts pour la numérisation des documents à la Ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:23 PM - 25 août 2025
Temps de lecture :

Certains plans qui seront numérisés datent des années 1950. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La Ville de Sept-Îles procédera à la numérisation de l’ensemble des documents et des plans du service de l’urbanisme.

Le contrat a été octroyé pour la somme de 62 350 $ lors de la séance du conseil du 25 août.

Cette mesure est rendue nécessaire par le déménagement prochain des services municipaux à Place Sept-Îles. La municipalité n’aura alors pas assez d’espace pour entreposer tous ses documents dans les nouveaux locaux, indique la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Une fois les documents numérisés, ils seront détruits.

La municipalité a pour objectif de procéder à la numérisation de la plupart de ses documents.

« Cela s’inscrit dans un début de la numérisation de tous les documents de la Ville de Sept-Îles pour éventuellement devenir une organisation sans papier », affirme Mme Lauzon.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Lancement du chantier pour le remplacement de l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre 

Le Cégep de Sept-Îles garde le cap sur ses projets

Cégep de Sept-Îles | Les étudiants internationaux sont moins nombreux

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Lancement du chantier pour le remplacement de l’école Leventoux à Havre-Saint-Pierre 

Consulter la nouvelle

Le Cégep de Sept-Îles garde le cap sur ses projets

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord