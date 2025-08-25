Cégep de Sept-Îles | Les étudiants internationaux sont moins nombreux

C’est la rentrée au Cégep de Sept-Îles. La population étudiante est en hausse, mais ce n’est pas le cas pour les internationaux.

Le Cégep de Sept-Îles accueille ses étudiants depuis lundi. Ils sont 94 étudiants internationaux (22 nouveaux, comparativement à 28 pour l’an passé) inscrits pour la session d’automne. Il s’agit d’une légère baisse, mais ce que souhaite la direction, c’est de toujours augmenter. Elle veut pouvoir répondre aux besoins du marché du travail et assurer des cohortes dynamiques dans ses différents programmes.

« Nous aurions probablement accueilli de 10 à 15 étudiants internationaux supplémentaires, mais les délais de traitement et l’incertitude ont suscité de nombreuses interrogations, au point où certains se sont découragés au fil des démarches », soutient le directeur général de l’établissement collégial, David Beaudin.

Il souligne que les retards dans l’obtention des permis d’études représentent un enjeu majeur, et que le discours négatif véhiculé par les médias, en lien avec les politiques de réduction importante de l’immigration annoncées par le gouvernement du Québec, accentue la difficulté.

« À long terme, cette mauvaise publicité nous fera mal. Nous déployons énormément d’efforts pour recruter et nous démarquer à l’international, mais le climat actuel n’est certainement pas favorable », soulève-t-il.

Sur les 94 inscrits, 89 étudient dans un des domaines techniques offerts par le Cégep de Sept-Îles.

En hausse

Pour la session d’automne, le Cégep de Sept-Îles compte 942 étudiants inscrits, soit 678 au DEC, dont 313 nouveaux, et 264 pour une AEC, dont 173 nouveaux. C’est une hausse de 5 % par rapport à l’an dernier, en marge de la rentrée. Le portrait sera plus exact au 19 septembre, date limite pour la désinscription sans mention au bulletin.

Il y a également ceux et celles qui s’inscriront pour les différentes formations continues ou spécialisées de moins d’un an.

Près de 54 % des inscriptions dans un des programmes de DEC sont féminines (369 filles pour 309 gars). C’est particulièrement marqué pour les programmes préuniversitaires (140 filles pour 60 gars). Pour les programmes techniques, il y a près de 30 gars de plus que de filles (221 gars/193 filles).

Nouveau programme

La rentrée automnale 2025 donne le coup d’envoi à la première cohorte en technique de physiothérapie du Cégep de Sept-Îles. Ils sont 26 étudiants inscrits. Le nouveau programme mise sur deux enseignants (un temps plein, un temps partiel), en plus d’un technicien de laboratoire. L’aménagement du laboratoire pour la technique en physiothérapie doit être terminé pour le 1er septembre.

« C’est une bonne cohorte pour la première année », souligne le directeur général du Cégep.

Pour le programme en travail social, lancé l’an dernier, c’est un nombre similaire pour la deuxième cohorte, avec 24 nouveaux élèves.

Dans tout ce contexte entourant la rentrée 2025, le directeur général mentionne rester enthousiaste et dit être positif. « Il y a beaucoup de nouveautés. On ne chômera pas. »