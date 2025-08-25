Adopter sans frais :  donner une seconde chance aux animaux à la SPCA Côte-Nord

Avec un taux d’occupation de 100%, la SPCA Côte-Nord a décidé de rendre les adoptions gratuites jusqu’à la fin du mois d’août.

« Il a des animaux qui sont au refuge depuis la mi-octobre. Cela fait presque un an qu’ils sont ici. On veut leur donner une chance de se trouver une famille », déclare Isabelle Martel, directrice de la SPCA de la Côte-Nord.

Une résidente de la région, Julie Bond, familière des adoptions à la SPCA, témoigne de son expérience. Elle a adopté plusieurs animaux, autant des chiens que des chats, au fil des ans. Malheureusement, cet été, ils ont vécu la perte de leur chienne Delphine, elle aussi issue du refuge. Peu de temps après, ils ont accueilli Freya, une chienne en difficulté au refuge, d’abord en famille d’accueil, avant de l’adopter définitivement lors de la promotion en cours.

« Pour notre part, la promotion nous a donné un peu de souffle, car il était important pour nous d’offrir un repos digne à Delphine en même temps qu’octroyer à Freya les vaccins et la castration », confie-t-elle.

« Ce sont des bêtes qui ont souvent des blessures qui s’estompent avec de l’amour, de la patience et de bons soins. Des animaux qui ont eu un début de vie difficile qui a droit à une deuxième chance », confie la nouvelle propriétaire de Freya.

Julie Bond avec son conjoint et la nouvelle venue dans la famille, Freya. Photo Courtoisie

Il est important de se rappeler que l’adoption d’un animal implique des responsabilités et des coûts.

« Oui la promotion est aidante, mais il faut éviter les choix impulsifs. C’est comme un petit coup de main pour offrir une deuxième chance à un animal qui le mérite certainement », précise la directrice de la SPCA.

Une quinzaine d’animaux ont déjà trouvé un nouveau foyer grâce à cette initiative.