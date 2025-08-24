Travaux à l’usine d’eau : la Ville de Sept-Îles demande de réduire la consommation d’eau

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:04 AM - 24 août 2025
Temps de lecture :

Des travaux majeurs visant à remplacer les joints de la conduite principale à la centrale de traitement d'eau potable seront effectués dans la nuit du 25 au 26 août. Photo courtoisie

Des travaux majeurs à la centrale de traitement d’eau potable forcent la Ville de Sept-Îles à demander à la population de réduire sa consommation d’eau à compter de 17 h ce lundi 25 août et jusqu’à 17 h mardi, 26 août.

Cet avis concerne les résidents de tous les secteurs de Sept-Îles (sauf Moisie et Gallix), ainsi que la communauté de Uashat.

Les travaux visent à remplacer les joints de la conduite principale à l’usine d’eau. 

Durant les travaux, les réservoirs qui servent habituellement à garantir l’alimentation en eau en période de forte demande seront isolés. La capacité de production d’eau potable sera également limitée durant quelques heures. La municipalité demande donc de limiter la consommation d’eau durant cette période afin de pouvoir maintenir l’alimentation en eau. 

Pour réduire la consommation d’eau, le public est invité à :

-Limiter l’utilisation aux usages essentiels (ex. alimentation et hygiène).

-Éviter l’arrosage de pelouse et le lavage de voiture.

-Réduire la durée de la douche.

-Reporter à plus tard l’utilisation des électroménagers comme la laveuse ou le lave-vaisselle.

