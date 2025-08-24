L’adolescente de Sept-Îles est retrouvée
Laura-Maude Cossette
Laura-Maude Cossette, qui était portée manquante depuis le 22 août, a été retrouvée.
La Sûreté du Québec indique que l’adolescente de Sept-Îles, âgée de 16 ans, est saine et sauve.
La SQ ainsi que la famille remercient la population pour sa mobilisation dans ce dossier.
