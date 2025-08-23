Projet Oxygène : Olivier Saint-Pierre court actuellement pour Homme Aide Manicouagan

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:00 AM - 23 août 2025
Temps de lecture :

Olivier Saint-Pierre, accompagné de coureurs de l’équipe de cross-country des Trappeurs du Cégep de Baie-Comeau, alors qu’il avait franchi près de 28 km de son défi de 100 km entre Forestville et Baie-Comeau, dans le cadre du Projet Oxygène au profit de Homme Aide Manicouagan.

Aux premières lueurs de ce samedi 23 août, Olivier Saint-Pierre, 22 ans, s’est élancé de Forestville pour un ultramarathon de 100 kilomètres qui le mènera jusqu’à Baie-Comeau en fin de journée.

Son défi, baptisé Projet Oxygène, vise à soutenir Homme Aide Manicouagan (HAM), un organisme local qui offre écoute et accompagnement aux hommes en difficulté.

Ce projet s’ancre dans un drame personnel. À 17 ans, Olivier a perdu l’un de ses meilleurs amis par suicide. Pour surmonter cette épreuve, il a trouvé auprès de HAM un espace d’écoute essentiel. Depuis, il a transformé la course en moteur de résilience et en moyen de sensibiliser. « J’avais juste besoin d’un endroit où parler et là-bas, j’ai trouvé de la bienveillance, sans jugement », avait-il raconté au journal Le Manic au printemps dernier.

Au fil des ans, il a multiplié les défis sportifs : demi-marathons, triathlons, cross-country jusqu’à ce nouvel objectif, qui n’est plus seulement un exploit personnel. « Courir pour moi, c’est bien. Courir pour les autres, c’est nécessaire », résume le jeune homme originaire de Ragueneau.

La communauté est invitée à se rassembler autour de lui pour son arrivée prévue vers 17 h, devant les bureaux de HAM au 767, rue Jalbert à Baie-Comeau.

Déjà, plus de 3 000 $ ont été récoltés pour soutenir la mission de l’organisme. Pour le Nord-Côtier, chaque don, chaque partage et chaque encouragement compte.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Mangeons local : la Ferme Manicouagan ouvre ses portes

Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Ottawa abandonne certains droits de douane

Lire également

Mangeons local : la Ferme Manicouagan ouvre ses portes

Consulter la nouvelle
Actualité

Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord