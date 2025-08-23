Des travaux de réfection sur la rue Smith à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:43 PM - 23 août 2025
Temps de lecture :

La rue Smith à Sept-Îles Photo Vincent Rioux-berrouard

Une partie de la rue Smith à Sept-Îles sera fermée à la circulation en raison de travaux de réfection de la chaussée du 25 août au 23 septembre.

Les travaux toucheront la section de la rue Smith entre le boulevard Laure et l’avenue Gamache.

La Ville de Sept-Îles explique que durant cette période, la rue sera fermée à la circulation, sauf pour la circulation locale.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Dek hockey : une saison sous le signe du respect

Projet Oxygène : Olivier St-Pierre court actuellement pour Homme Aide Manicouagan

Mangeons local : la Ferme Manicouagan ouvre ses portes

Lire également

Dek hockey : une saison sous le signe du respect

Consulter la nouvelle
Actualité

Projet Oxygène : Olivier St-Pierre court actuellement pour Homme Aide Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord