Des travaux de réfection sur la rue Smith à Sept-Îles
La rue Smith à Sept-Îles Photo Vincent Rioux-berrouard
Une partie de la rue Smith à Sept-Îles sera fermée à la circulation en raison de travaux de réfection de la chaussée du 25 août au 23 septembre.
Les travaux toucheront la section de la rue Smith entre le boulevard Laure et l’avenue Gamache.
La Ville de Sept-Îles explique que durant cette période, la rue sera fermée à la circulation, sauf pour la circulation locale.
