Dek hockey : une saison sous le signe du respect

Ce qui est à retenir de la dernière saison du dek hockey, c’est le respect. Le respect des marqueurs et des arbitres, chose qui n’a pas toujours été remarquée par le passé.

Selon Julien Camiré, membre de DekHockey Côte-Nord, il y avait des « impatiences par le passé ».

« Ce fut une très belle saison en fait. Aucun accident majeur. J’ai trouvé que les joueurs et joueuses en général agissaient très bien avec les marqueurs et les arbitres », écrit-il au Journal.

80 jeunes de plus

Ce sont 212 jeunes qui se sont inscrits cette saison-ci, une augmentation de 80 jeunes par rapport à l’année passée chez les 5 à 15 ans.

Chez les adultes, c’est environ 300 joueurs que l’organisation a reçus.

« Nous avions ajouté des classes dans l’adulte pour mieux répartir les équipes et les calibres. Ce fut quand même bien. Il faudra ré-évaluer l’année prochaine », mentionne M. Camiré.

Saison d’automne

« Pour cet automne, nous avons décidé de proposer deux classes par catégories (masculines, féminines et mixtes) afin de permettre à tous les calibres de joueurs de pouvoir jouer », précise Julien Camiré.

Ce dernier souhaiterait un minimum de trois équipes par classe.

Les inscriptions ont débuté le 11 août et se terminent le 5 septembre. La saison commence le 8 septembre et les séries devraient se terminer vers le 16 octobre.

Plus de 300 adultes ont joué cette saison à Baie-Comeau, dont plusieurs équipes féminines. Sur cette photo, on aperçoit Les Tornades, championnes de la classe FP. Photo courtoisie

Résultats des séries

Les séries de la saison estivale se sont tenues du 4 au 14 août pour les adultes et le 16 août pour les séries juniors. Voici les résultats.

Ligue adulte

Notons que les deux équipes en finale obtiennent une passe pour le championnat provincial de Charlevoix, qui se déroule sur les trois premières fins de semaine de septembre.

• Catégorie C2 : Les Cougars gagnent contre Dépanneur Nord-Est

• Catégorie D3 : Average Joe’s bar la Boulatèque gagne contre Resto Mcdo

• Catégorie E2 : Nordvall gagne contre Gamblers

• Catégorie E4 : Rafales gagne contre HC Thunder

• Catégorie R : Rafales — PROAXION gagne contre Les Bisons du Groupe Forget

• Catégorie FE1 : Darks Angels gagne contre Gryffondek

• Catégorie FE2 : Les Toupies gagnent contre Les Chaps N.V. Ostéo

• Catégorie FP : Les Tornades gagnent contre Les Dames de Dek

• Catégorie ME3 : Les Cobras gagnent contre Basilics

• Catégorie MP : Les Toastés gagnent contre Kawish

Ligue junior

Catégorie Masculin15 : M15C ont remporté contre M15B

• Catégorie M13 : M13D l’emportent sur M13B

• Catégorie M11 : M11C l’emportent sur M11B

• Catégorie M9 : M9B l’emportent sur M9D

• Catégorie M7 : M7B l’emportent sur M7A

• Catégorie Féminin15 : F15A l’emportent sur F15C

• Catégorie F12 : F12C l’emportent sur F12A