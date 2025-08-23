Cinq faits surprenants sur l’hôtel de ville de Sept-Îles

Avant qu’il ne disparaisse du paysage pour toujours, l’hôtel de ville de Sept-Îles a ouvert ses portes aux citoyens ce samedi pour une visite. Voici cinq faits sur ce bâtiment qui fête ses 65 ans d’exitance en 2025.

De bibliothèque à la mairie

Salle du caucus dans l’hôtel de ville de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Initialement, le bâtiment de l’hôtel de ville abritait la bibliothèque. Au début des années 1970, cette section est transformée. Il accueille aujourd’hui la mairie. En plus du bureau du maire, on y retrouve une salle de réunion où le conseil municipal se réunit pour tenir les caucus. Les employés du service des communications ont aussi leur bureau dans cette section. Le bâtiment de la bibliothèque comportait une vingtaine de puits de lumière. Ils ont toutefois été recouverts au fil des années.

L’ancienne caserne de pompiers

L’espace qui accueillait la caserne incendie est maintenant utilisé comme lieu d’entreposage Photo Vincent Rioux-Berrouard

Des trois bâtiments qui constituent l’hôtel de ville, celui qui est le plus à l’est a servi de caserne pour les pompiers jusqu’au milieu des années 1990. De nos jours, une partie de ce bâtiment est utilisé par le service des ressources humaines, ainsi que comme espace d’entreposage.

Une cellule

La porte d’une ancienne cellule est encore visible dans le sous-sol de l’hôtel de ville. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Il n’y a pas seulement les pompiers qui ont élu domicile à l’hôtel de ville pendant un certain temps, il y a aussi eu les policiers. Peu de traces demeurent de leur passage. Il y a toutefois une porte servant autrefois de cellule qui est encore visible de nos jours au sous-sol.

Un temple grec

Le bâtiment principal de l’hôtel de ville a été conçu en se basant sur l’idée d’un temple grec. La salle du conseil est au centre du bâtiment et c’est dans cette pièce que la démocratie s’exprime. Il y avait également une tribune à l’extérieur de l’édifice qui permettait à un orateur de s’adresser aux citoyens réunis sur l’esplanade.

La salle du conseil dans l’hôtel de ville. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Un lien avec la Place Ville-Marie

Les puits de lumière présents dans la salle du conseil de Sept-Îles Photo Vincent Rioux-Berrouard

Dans la salle du conseil, on retrouve des puits de lumière. À l’origine, il y a en avait neuf, mais de nos jours, il y en a huit. Il y a les mêmes neuf puits de lumière dans l’édifice principal de la Place Ville-Marie, à Montréal. Ce lien n’est pas surprenant parce que l’hôtel de ville de Sept-Îles a été conçu par le même bureau d’architectes qui a réalisé la Place Ville-Marie.