Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Sylvain Turcotte 7:00 AM - 23 août 2025
Sur le boulevard Laure, certains secteurs ne disposent d'aucune synchronisation des feux de circulation en raison de leur obsolescence.

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

L’échéancier respecté jusqu’à présent pour l’aréna de Sept-Îles

Les travaux se déroulent bien pour le nouvel aréna de Sept-Îles et il n’y a pas de retard à l’échéancier, à ce jour.

Synchronisation des lumières du boulevard Laure : une décennie de saga qui se poursuit

La saga des feux de circulation sur le boulevard Laure se poursuit, parce que bien que modifiés en 2015 après des années d’interventions des élus auprès du ministère des Transports, ils sont désormais trop vieux pour être ajustés et ainsi assurer une synchronisation optimale.

Les VR abondent au Vieux-Quai à Sept-Îles

Les deux stationnements pour les véhicules récréatifs (VR) dans le secteur du Vieux-Quai à Sept-Îles sont populaires. Il n’est pas rare de voir le nombre de VR dépasser la limite permise.

Une nouvelle formation pour le secteur minier au Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles participe à la mise en place d’une formation spécialisée destinée aux techniciennes et techniciens œuvrant dans les salles de contrôle minières.

La Sécurité incendie de Sept-Îles perd son directeur

Joël Sauvé quitte son poste de directeur de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles.

La route 389 est-elle dangereuse ?

Trois accidents sont survenus sur la route 389 en une semaine, les trois impliquant des poids lourds entre le 6 et le 11 août. Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, cette route n’est pas accidentogène, mais l’Association du Camionnage du Québec demande des formations obligatoires. 

Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Le film documentaire sur Florent Vollant, sorti le 22 août dans la plupart des salles au Québec, permettra d’en apprendre plus sur cette figure marquante de la communauté innue et de la Côte-Nord.

De la Côte-Nord aux 40es Prix Gémeaux

L’heure est au vote pour le public en vue des 40es Prix Gémeaux. Quelques personnalités originaires de la Côte-Nord figurent parmi les nommés ayant marqué l’industrie québécoise de la télévision et des médias numériques au courant des derniers mois.

Un dernier album après le décès d’un membre d’un groupe de death metal de Sept-Îles

Il y aura un dernier chapitre à Feast Of Corpses, le groupe de death metal de Sept-Îles. Malgré le décès prématuré d’un de ses membres en 2020, Sébastien Langis a tenu à effectuer le travail pour un dernier album.

Une exposition de photographies sonores est de passage à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre

Le collectif Omnivart est en visite à Sept-Îles pour présenter sa deuxième édition de l’exposition Si aujourd’hui pour demain.

Le Septilien Jordan Monger fait la Une après sa première expérience de chasse

Un Septilien qui n’avait jamais chassé de sa vie ne se serait jamais attendu à se retrouver en Une d’un populaire magazine de chasse et pêche à la suite de sa première expérience, mais l’impressionnant panache qu’il a rapporté lui a valu son moment de gloire.

