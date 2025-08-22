L’échéancier respecté jusqu’à présent pour l’aréna de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:11 AM - 22 août 2025
Temps de lecture :

Le nouvel aréna aura une patinoire de dimensions conformes aux standards de la LNH et une capacité d'accueil de 1 800 places (dont 1 500 assises). Photo courtoisie

L’échéancier est respecté, à ce jour, pour le projet de nouvel aréna à Sept-Îles.

C’est en mai que s’est amorcé l’imposant chantier à proximité du boulevard Laure. Après les travaux d’excavation, ceux pour les fondations sont en cours. En date du 19 août 2025, 70 % des fondations ont été complétées. L’une des prochaines étapes sera les travaux de montage et d’assemblage de la structure d’acier du nouvel aréna. Ils devraient commencer vers la fin de septembre.

La réfection de la toiture de l’aréna Guy-Carbonneau est incluse dans le projet. Les travaux sont amorcés.

La réfection de la toiture de l’aréna Guy-Carbonneau. Photo Vincent Rioux-Berrouard

À la suite des travaux d’excavation, un monticule de sable a été créé derrière l’aréna Guy-Carbonneau. Ce dernier sera encore présent pour plusieurs mois, indique le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

« Il servira pour le remblayage pour les fondations du nouvel aréna, puis pour le remplissage du trou laissé par la démolition de l’aréna Conrad-Parent », affirme la municipalité.

Un tas de sable sera présent dans le paysage pour encore plusieurs mois. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Les travaux pour le nouvel aréna devraient s’échelonner sur une période de 15 à 18 mois. Lorsqu’il sera mis en service, la Ville procédera à la démolition de l’aréna Conrad-Parent.

Un contrat de 62,2 M$ a été octroyé à la firme EBC pour la réalisation de cette infrastructure sportive. Le coût total du projet est de 78,5 M$, lorsqu’on inclut les taxes applicables, les frais de surveillance de chantier et les frais de financement.

La municipalité bénéficie d’une aide financière de 20 M$ du gouvernement du Québec pour le projet. La Ville espère aussi un soutien financier de la part d’entreprises et de partenaires. À ce jour, seul Rio Tinto IOC a annoncé une participation financière de 750 000$ pour le nouvel aréna.

Photo courtoisie

