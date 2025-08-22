Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Par Emilie Caron-Wart 1:50 PM - 22 août 2025
Florent Vollant en spectacle Photo Emilie Caron-Wart

Le film documentaire sur Florent Vollant, qui prend l’affiche en ce 22 août, permettra d’en apprendre plus sur cette figure marquante de la communauté innue et de la Côte-Nord.

Lors de la rencontre entre Kim Thúy et Florent Vollant qui a eu lieu le 20 août, le nouveau film de Florent Vollant a été un des sujets discutés. « J’ai eu la chance de voir le documentaire sur lui ou on peut entrevoir sa vie, un clin d’œil sur sa vie. On entend son âme, j’ai pleuré ma vie pendant ce documentaire-là », dévoile l’autrice Kim Thúy.

« C’est un documentaire important, c’est un document d’archives », dit-elle avec émotion.

Kim Thùy, Florent Vollant et son fils Mathieu Mckenzie. Photo Emilie Caron-Wart

Son fils Mathieu Mckenzie a accepté de parler au Journal du film qui relate la vie de son père.

« Il y a une guérison familiale qui se fait à travers le film. On se guérit entre nous, il faut rallumer cette fierté, être fier d’être Innu », soutient-il.

Le film raconte la vie du chanteur autant ses années dans le groupe Kasthin que son enfance à travers les pensionnats.

« On est allé au Labrador, aller voir où il est né, c’est un moment touchant. C’est mon oncle Raoul qui nous a guidés parce que Florent n’a pas pu prendre le train à cause de son état de santé », raconte Mathieu Mckenzie.

Mathieu Mckenzie. Photo Emilie Caron-Wart

« Je pense qu’il y a beaucoup d’Autochtones qui vont se reconnaître [dans le film], l’histoire de Florent ressemble à l’histoire d’un Atikamekw de Manawan ou d’un Innu de Natashquan », indique M. Mckenzie.

« La musique fait partie de ma vie. Mon père m’a donné une guitare et m’a dit : amuse-toi avec ça. J’ai grandi avec la musique. Le Festival Innu Nikamu a eu 41 ans cette année, moi j’en ai 46 ans. Dans la communauté, il y a beaucoup de musiciens, du monde qui gratte pour s’amuser », conclut-il.

Il y aura une projection spéciale avec la présence de Florent Vollant au Ciné-Centre de Sept-Îles le 29 aout à 19 h.

