Le film Florent Vollant : Innu prend l’affiche

Le film documentaire sur Florent Vollant, qui prend l’affiche en ce 22 août, permettra d’en apprendre plus sur cette figure marquante de la communauté innue et de la Côte-Nord.

Lors de la rencontre entre Kim Thúy et Florent Vollant qui a eu lieu le 20 août, le nouveau film de Florent Vollant a été un des sujets discutés. « J’ai eu la chance de voir le documentaire sur lui ou on peut entrevoir sa vie, un clin d’œil sur sa vie. On entend son âme, j’ai pleuré ma vie pendant ce documentaire-là », dévoile l’autrice Kim Thúy.

« C’est un documentaire important, c’est un document d’archives », dit-elle avec émotion.

Kim Thùy, Florent Vollant et son fils Mathieu Mckenzie. Photo Emilie Caron-Wart

Son fils Mathieu Mckenzie a accepté de parler au Journal du film qui relate la vie de son père.

« Il y a une guérison familiale qui se fait à travers le film. On se guérit entre nous, il faut rallumer cette fierté, être fier d’être Innu », soutient-il.

Le film raconte la vie du chanteur autant ses années dans le groupe Kasthin que son enfance à travers les pensionnats.

« On est allé au Labrador, aller voir où il est né, c’est un moment touchant. C’est mon oncle Raoul qui nous a guidés parce que Florent n’a pas pu prendre le train à cause de son état de santé », raconte Mathieu Mckenzie.

Mathieu Mckenzie. Photo Emilie Caron-Wart

« Je pense qu’il y a beaucoup d’Autochtones qui vont se reconnaître [dans le film], l’histoire de Florent ressemble à l’histoire d’un Atikamekw de Manawan ou d’un Innu de Natashquan », indique M. Mckenzie.

« La musique fait partie de ma vie. Mon père m’a donné une guitare et m’a dit : amuse-toi avec ça. J’ai grandi avec la musique. Le Festival Innu Nikamu a eu 41 ans cette année, moi j’en ai 46 ans. Dans la communauté, il y a beaucoup de musiciens, du monde qui gratte pour s’amuser », conclut-il.

Il y aura une projection spéciale avec la présence de Florent Vollant au Ciné-Centre de Sept-Îles le 29 aout à 19 h.