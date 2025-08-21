Une première exposition solo pour la Septilienne Kathryn Bradley-Barriault 

Emilie Caron-Wart 2:27 PM - 21 août 2025
L’exposition Local Views de Kathryn Bradley-Barriault. Photo courtoisie

Panache Art actuel présente l’exposition de la rentrée au Cégep de Sept-Îles, mettant en vedette l’artiste septilienne Kathryn Bradley-Barriault.

L’exposition de la rentrée sera en lien avec l’eau. Le fleuve du Saint-Laurent est en grande partie l’inspiration de la première exposition de Kathryn Bradley-Barriault.

Elle utilise des matériaux variés comme de la ficelle, des perles et des textiles, afin d’illustrer l’influence des liens et des traditions présentes dans la région nord-côtière. 

Kathryn Bradley-Barriault, qui est la troisième récipiendaire annuelle du Programme Passage Émergent, lancera son exposition intitulée Local Views à la salle d’exposition de la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles jeudi,  à 17 h.

L’artiste est également connue par ses proches sous le nom de Apple. Elle est titulaire d’un DEC en arts visuels du Cégep de Sept-Îles, « qui cherche à éveiller la curiosité des spectateurs en contribuant à la vitalité culturelle et artistique de sa région », note l’organisme culturel, Panache Art actuel.

Le projet a été réalisé grâce au soutien de l’Entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles et au programme Passage Émergent de Panache Art actuel. L’artiste sera présente lors du vernissage. L’exposition sera présentée jusqu’au 19 septembre.

