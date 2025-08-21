Une nouvelle formation pour le secteur minier au Cégep de Sept-Îles

Le Cégep de Sept-Îles participe à la mise en place d’une formation spécialisée destinée aux techniciennes et techniciens œuvrant dans les salles de contrôle minières.

L’institution collégiale septilienne réalise ce projet en partenariat avec l’Institut national des mines (INMQ), le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de Thetford.

« Présentement, dans le secteur des mines, il n’y a aucune formation pour les gens qui travaillent dans les salles de contrôles », explique Éric Misson, directeur de la formation continue au Cégep de Sept-Îles.

Avec la technologie qui prend de plus en plus de place dans le milieu minier, il y a un intérêt d’offrir une telle formation. Les acteurs impliqués espèrent ainsi répondre rapidement et agilement aux besoins de formation de main-d’œuvre des entreprises du secteur minier qui sont présentes en région.

L’attestation d’études collégiales de spécialisation courte de quelques centaines d’heures de contenu comprenant des stages sera conçue d’ici l’été 2026. Une première cohorte est envisagée pour l’automne 2026.

Cette formation s’adresse aux travailleurs qui œuvrent dans le domaine minier. Elle peut aussi être destinée aux étudiants du programme d’études Technologie minérale qui est offert dans les trois Cégeps impliqués dans ce projet.

« Cela pourrait être une formation d’appoint ou de spécialisation pour les étudiants qui terminent le programme technologie minérale. Ça peut ouvrir des portes supplémentaires pour eux », affirme M. Misson.

Cette formation contribuera non seulement à accroître la polyvalence des travailleuses et travailleurs du secteur minier possédant déjà une expertise en opérations minières, mais également encourager la venue d’un nouveau personnel expérimenté issu d’autres domaines d’activités qui souhaite intégrer le secteur minier.

« Ce partenariat… soutient les efforts de consultation menés par notre équipe auprès de nos partenaires de l’industrie minière et du milieu de l’éducation, et se concrétise par la mise en place d’une formation qualifiante unique répondant aux besoins du secteur minier québécois », a indiqué par voie de communiqué Christine Duchesneau, présidente-directrice générale de l’Institut national des mines.