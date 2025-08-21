De la Côte-Nord aux 40es Prix Gémeaux

Par Sylvain Turcotte 11:23 AM - 21 août 2025
Temps de lecture :

En vue des 40es Prix Gémeaux, le public peut voter dans quelques catégories. Facebook Prix Gémeaux

L’heure est au vote pour le public en vue des 40es Prix Gémeaux. Quelques personnalités originaires de la Côte-Nord figurent parmi les nommés ayant marqué l’industrie québécoise de la télévision et des médias numériques au courant des derniers mois. 

Eve Ringuette

L’Innue de Uashat mak Mani-utenam multiplie les projets, que ce soit devant ou derrière la caméra. Elle est en lice pour les 40es Prix Gémeaux dans la catégorie Personnalité féminine de l’année, mais aussi comme Découverte de l’année pour son personnage dans Eaux turbulentes.

Julie Bélanger

La native de Port-Cartier, qui partage l’animation de Ça finit bien la semaine aux côtés de Jean-Michel Anctil, est dans la longue liste pour Personnalité féminine de l’année.

Mario Saint-Amand

Le natif de Sept-Îles, qui a renoué avec le petit écran à l’automne avec un rôle dans Indéfendable, est dans la course aux 40e Prix Gémeaux du public au titre de Personnalité masculine de l’année.

Ivan Flamand-Boivin

Même s’il est originaire de Manawan, l’électrisant guitariste est très connu des communautés autochtones de la Côte-Nord, particulièrement à Uashat mak Mani-utenam. Il accompagne notamment le groupe Maten et Scott-Pien Picard. C’est dans la catégorie Collaborateur/Collaboratrice de l’année – émission hors fiction qu’il est nommé pour sa participation au Grand solstice 2024.

Hugo Girard

L’homme fort natif de Portneuf-sur-Mer collabore à l’animation de quelques émissions à la télé, que ce soit pour parler de nourriture sur BBQ ou de rénovations. Il se retrouve en lice pour Personnalité masculine de l’année. 

Guy Carbonneau

L’ancien des Canadiens de Montréal et gagnant de trois coupes Stanley dans la LNH est panéliste à RDS. Le Septilien se retrouve aux côtés de plusieurs noms dans Personnalité masculine de l’année.

Dave Morissette

Le natif de Baie-Comeau et ancien joueur de hockey figure parmi les nommés pour le Gémeau de Collaborateur/Collaboratrice de l’année – émission hors fiction, et ce, pour ses participations à On va se le dire et Sucré Salé

Pour voter

Les gagnants des différents prix Gémeaux seront connus lors du Gala diffusé sur les ondes d’ICI TÉLÉ le dimanche 14 septembre prochain à 20 h.    

Le public a jusqu’au 31 août pour voter au https://prixgemeauxdupublic.ca/

