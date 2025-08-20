Un dernier album après le décès d’un membre d’un groupe de death metal de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 8:00 AM - 20 août 2025
Temps de lecture :

Il y aura un quatrième et dernier album pour Feast Of Corpses, en hommage à un de ses membres, Louis-Joseh Renaud, décédé en 2020. Photo courtoisie

Il y aura un dernier chapitre à Feast Of Corpses, le groupe de death metal de Sept-Îles. Malgré le décès prématuré d’un de ses membres en 2020, Sébastien Langis a tenu à effectuer le travail pour un dernier album.

L’album à venir de Feast Of Corpses sera un hommage à Louis-Joseph Renaud, décédé en 2020, à l’âge de 39 ans. 

Feast Of Corpses, « c’est l’œuvre de toute ma vie », mentionne Sébastien Langis, l’autre membre du groupe.

Il a tenu à finir l’album qui avait été entamé pour ne pas perdre ce qu’il avait « investi en temps et en énergie ».

L’album qui sera disponible à la fin septembre, le quatrième du groupe, viendra boucler la boucle et fermer le dernier chapitre de 23 ans d’histoires.

Il comprendra neuf chansons et une intro. Atshen, c’est un album très nord-côtier, tiré du folklore des Premières Nations (Windigo).

Pour la première fois, il y aura des passages en français, dont une chanson complète dans la langue de Molière, Au bord de l’extinction.

C’est un deuxième album concept pour Feast Of Corpses, après le premier, qui faisait référence aux événements du 11 septembre 2001.

« Louis-Jo, c’était un fan des histoires, des mises en scène. Pour le dernier, il y en a une grosse avec Windigo. C’est aussi pourquoi on fait ça au Vieux-Poste », dit Sébastien Langis.

C’est donc au Vieux-Poste de Uashat, dans la Chapelle, qu’il sera possible de faire l’écoute intégrale du nouvel album de Feast Of Corpses. Ça se passe le samedi 20 septembre, dès 20 h. De la marchandise (t-shirt et CD) sera en vente, lors de la soirée. 

L’album sera disponible dès le 30 septembre. Sébastien Petitpas, de Port-Cartier, à la batterie, et Dominic « Forest » Lapointe, de Forestville, musicien de renom international, à la basse, ont collaboré à Atshen

