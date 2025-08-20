Trois arrestations et saisie de drogue à Sept-Îles

Une perquisition sur la rue Brochu à Sept-Îles a permis l’arrestation de trois présumés trafiquants.

Le mardi 19 août, les enquêteurs de la Division des enquêtes de la MRC des Sept-Rivières, assistés des enquêteurs des crimes majeurs de Sept-Îles et de l’Équipe mixte d’enquête de Sept-Îles, ont mené une importante opération policière au niveau du trafic de stupéfiants.

Un appartement de la rue Brochu a été perquisitionné et trois personnes ont été arrêtées. Les trois hommes devront comparaître ultérieurement et feront face à des accusations entre autres de trafic.

La perquisition a permis de saisir près de 900 comprimés de méthamphétamines, près de 100 grammes de cocaïne, environ 130 grammes de haschisch et un fusil de calibre .12 tronçonné.

La Sûreté du Québec rappelle qu’il existe une façon de transmettre de l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou criminelle.

En tout temps, vous pouvez communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.