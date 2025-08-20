Matane/Côte-Nord : des traversées annulées

La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce l’annulation de toutes les traversées prévues ce mercredi 20 août 2025 sur la liaison Matane–Baie-Comeau–Godbout en raison d’un problème technique.

L’incertitude demeure pour les départs du jeudi 21 août puisque les traversées pourraient également être annulés selon l’évolution de la situation.

Les clients qui avaient effectué une réservation verront leurs dépôts remboursés, a précisé la STQ dans un communiqué.

La direction de la traverse se dit consciente des inconvénients occasionnés, mais rappelle que la sécurité des passagers et des équipages prime dans les décisions de service.