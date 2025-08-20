Les VR abondent au Vieux-Quai à Sept-Îles

Les deux stationnements pour les véhicules récréatifs (VR) dans le secteur du Vieux-Quai à Sept-Îles sont populaires. Il n’est pas rare de voir le nombre de VR dépasser la limite permise.

Depuis juin, la Ville de Sept-Îles a permis au VR de séjourner pour une courte période dans deux stationnements. Le jeudi 14 août, 9 véhicules récréatifs étaient stationnés dans l’espace devant la résidence des Bâtisseurs alors que la limite est de cinq à cet endroit. Sur le site de l’ancienne maison Boudreault où la limite est de trois VR, cinq s’y trouvaient le 14 août et neuf le 18 août.

Ce succès ne surprend guère Gerry Lauzon, porte-parole pour l’Association Vanlife Québec (AVQ). Il rappelle que ce type de sites est grandement apprécié des adeptes de Vanlife. Ils préfèrent des espaces où il n’y a pas de service parce qu’ils sont autonomes.

« Ce qu’on aime de ce type de sites, c’est qu’on peut voyager sans horaire », affirme-t-il.

De son côté, la Ville indique que malgré que le nombre de véhicules stationnés était plus important que ce qui était autorisé lors de certains soirs, il n’y a pas eu de plainte ou de débordements qui ont été observés.

« Au contraire, la cohabitation semble plutôt bien se dérouler et les visiteurs de passage peuvent ainsi profiter des restos et des terrasses et repartir le lendemain avec une appréciation positive de leur expérience septilienne », indique le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

Il n’est pas prévu d’accentuer la surveillance ni de préconiser une application stricte de la réglementation tant que les visiteurs seront respectueux, précise la municipalité.

Le nombre de véhicules récréatifs est parfois supérieur à la limite permise. Photo courtoisie

Critiques

Le conseiller du district de Marie-Immaculée, Alexandre Leblanc, s’était opposé à ce que la Ville de Sept-Îles crée de tels sites pour les VR dans le secteur du Vieux-Quai.

Il aurait préféré que la Ville en aménage à proximité de certains sites touristiques pour ainsi assurer des visiteurs dans ses lieux. Il donne en exemple le jardin du ruisseau Bois-Joli, le Centre d’interprétation de Clarke City ou le Vieux-Poste.

« Le but étant d’amener ces gens à faire du tourisme à Sept-Îles et pas seulement un transit… Je pense qu’on a raté une belle opportunité de mettre en valeur ce qu’on a à Sept-Îles », dit-il.

Il rappelle aussi que la gestion des sites et le ramassage de déchets doivent être pris en charge par la municipalité, donc les contribuables. Il indique que les VR pourraient se rendre au camping municipal ou dans les différents campings privés de la région.

De son côté, Gerry Lauzon de l’AVQ indique qu’il y a des retombées économiques d’avoir de tels sites pour accueillir les VR.

« Les endroits où nous ne sommes pas accueillis, et bien on passe tout droit. Notre code d’éthique est que si on nous accueille, on dépense », dit-il.

Il rappelle que les petits véhicules récréatifs ne peuvent amener énormément de nourriture, contrairement à certains véhicules récréatifs plus gros. Ainsi, les adeptes de Vanlife dépensent dans les restaurants et pour la nourriture, notamment.