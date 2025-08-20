Le golf rapporte plus d’un quart de million de dollars à l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 3:38 PM - 20 août 2025
Le comité organisateur du Tournoi de golf présenté par la SFP Pointe-Noire pour l’Envol - Maison de la famille de Sept-Îles. De gauche à droite : Louis-Philippe Lavoie, Dany Lévesque, Diane Roux, Justine Bouchard et Marie Pilote. (Absente sur la photo : Marie-Pierre McKenzie) Photo courtoisie

L’édition 2025 du Tournoi de golf de la SFP Pointe-Noire, au profit de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, a rapporté une somme record de 130 000 $.

L’événement se tenait le 19 août au Club de golf Sainte-Marguerite. 

Pas moins de 144 joueuses et joueurs de la communauté d’affaire de la région y ont pris part. Le chef d’ITUM, Jonathan Shetush St-Onge, et l’autrice de renom, Kim Thúy, se partageaient la présidence d’honneur.

« Je suis profondément touchée par l’élan de solidarité démontré par la communauté d’affaires. Grâce à cette générosité, nous pouvons continuer à apporter un soutien essentiel pour des centaines de famille de la région », a exprimé la directrice générale de l’Envol, Diane Roux. 

Elle se dit reconnaissante à l’endroit des généreux donateurs.

En cinq présentations, l’événement aura permis une récolte de près d’un demi-million de dollars. 

« C’est un privilège pour la SFP Pointe-Noire d’appuyer l’événement depuis sa création et de constater la générosité constante de nos partenaires d’affaires envers une cause aussi essentielle pour les familles d’ici », a fait savoir le président-directeur général de la SFP Pointe-Noire, Louis Gravel.

Ce qu’ils ont dit

« C’est un grand honneur pour moi et pour Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam de nous joindre à ce bel événement. Le soutien aux familles et aux jeunes est l’une de nos valeurs les plus fondamentales et explique notre affinité naturelle avec l’Envol. » – Jonathan Shetush St-Onge, chef d’ITUM.

 

« La Maison de la Famille rassemble des enfants, des aînés, des parents sous le même toit pour vivre ensemble l’amitié et le partage. Joignons-nous à eux pour agrandir le cercle et multiplier les sourires. » – Kim Thúy, autrice.

