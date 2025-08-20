La Sécurité incendie de Sept-Îles perd son directeur

Joël Sauvé quitte son poste de directeur de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles.

Celui qui était en poste à ce titre depuis la fin janvier 2023 en a fait l’annonce à son équipe hier, avec « un pincement au cœur », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Joël Sauvé ira relever de nouveaux défis en Mauricie.

Dès la fin septembre, il joindra l’équipe de direction du Service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Rivières. Il agira comme chef opération, formation et équipes spécialisées.

« Un immense merci a toute l’équipe de la Sécurité incendie de Sept-Îles, mon passage dans ce service restera à jamais gravé dans ma mémoire », a-t-il mentionné.