La Sécurité incendie de Sept-Îles perd son directeur

Par Sylvain Turcotte 9:17 AM - 20 août 2025
Temps de lecture :

Joël Sauvé Photo Vincent Rioux-Berrouard

Joël Sauvé quitte son poste de directeur de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles.

Celui qui était en poste à ce titre depuis la fin janvier 2023 en a fait l’annonce à son équipe hier, avec « un pincement au cœur », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Joël Sauvé ira relever de nouveaux défis en Mauricie.

Dès la fin septembre, il joindra l’équipe de direction du Service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Rivières. Il agira comme chef opération, formation et équipes spécialisées.

« Un immense merci a toute l’équipe de la Sécurité incendie de Sept-Îles, mon passage dans ce service restera à jamais gravé dans ma mémoire », a-t-il mentionné.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Un dernier album après le décès d’un membre d’un groupe de death metal de Sept-Îles

Projets industriels : la ministre Fréchette prend le pouls de la Côte-Nord

Camp de sélection du Drakkar : intensité et engagement au rendez-vous

Lire également

Un dernier album après le décès d’un membre d’un groupe de death metal de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Projets industriels : la ministre Fréchette prend le pouls de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 20 août 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord